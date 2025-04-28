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 | Baran Aksoy

Emoji deyip geçmeyin, cinsel tacizden yargılanabilirsiniz!

Günlük hayatta mesajlaşırken çok sık kullanılan emojiler, birçok kişinin başını derde sokabilir. Emojilerin son zamanlarda dava dosyalarına konu olduğunu belirten uzman isim, tanımadığı bir kişiye kalp ve öpücük emojisi atan sanığın 'cinsel taciz' suçundan ceza aldığını söyledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 20:34
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 20:38

Her gün milyonlarca insanın mesajlaşırken sıkça kullandığı emojilerin son zamanlarda dava dosyalarına konu oldu. Emojilerin kullanılmasıyla birçok suçun işlenebileceğinin altını çizen Avukat Tevfik İmamoğlu, "Günlük yaşantımızda önemli bir yer edinen emojiler, doğal olarak hızla hukuki sürece de yansıdı. Emojileri basit birer ifade aracı olarak görmek yanlış olur; zira tehdit, hakaret, cinsel taciz gibi birçok suç, emoji kullanımıyla işlenebiliyor. Hatta işten çıkarma süreçleri ve manevi tazminat davaları da emojilerin kullanımı nedeniyle gündeme gelebiliyor" dedi.

Emoji deyip geçmeyin, cinsel tacizden yargılanabilirsiniz!

YUMRUK EMOJİSİ TEHDİT SAYILDI

Örnek olarak Kanada’da bir ürün satış teklifine gönderilen 'başparmak' emojisinin mahkemece onay beyanı sayıldığını aktaran İmamoğlu, "Benzer şekilde, ABD'de tabanca, yumruk ve ambulans emojilerinin tek bir mesajda kullanılması tehdit ve saldırıya teşebbüs suçu kapsamında değerlendirilmiştir. Ayrıca, Amerika’da bir işverenin çalışana göz kırpma emojisi göndermesi cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlatılmasına neden olmuştur" ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR'DAN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR ÇIKTI

Emojiler yabancı mahkemelerde önemli kararlara konu olduğunu ve Türk hukuk sistemine de giderek entegre olduğunu belirten İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da bir mahkemeden konu ile ilgili emsal niteliğinde bir karar çıktığını söyledi.

Emoji deyip geçmeyin, cinsel tacizden yargılanabilirsiniz!

'CİNSEL TACİZ' SUÇUNDAN ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ

Vatandaşları mesajlaşırken dikkatli olmaları konusunda uyaran İmamoğlu, "Türk Hukuk Sistemi'nde geçtiğimiz günlerde emsal bir karar çıktı. Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi tanımadığı yabancı birine kalp ve öpücük emojisi atan sanığa cinsel taciz yönünden soruşturma başlattı. Yargılama sonucunda sanığa 'cinsel taciz' suçundan adli para cezası verildi, mahkeme bunu nitelikli hal olarak değerlendirdi elektronik ve posta yoluyla suçun kolaylaştırılması sebebiyle. Özetleyecek olursak emojilerin şu aşamada tek başına kullanılması herhangi bir suç oluşturmadığı kabul edilse de eylemin yoğunluğu, vatandaşın kastı ve diğer delillerle suça konu olabiliyor. Görülen o ki ilerleyen süreçte emojilerle ilgili önümüze çok dosya gelecek. Vatandaşlarımıza emoji kullanırken aleni bir şekilde paylaşmaması, özel mesajlarda emojileri hukuka uygun kullanmasını tavsiye ederim" diye konuştu.

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