TGRT Haber
Gündem
 Baran Aksoy

Ersan Diamond sessizliğini bozdu! "O kadar aptal değilim"

Ünlülerin kuyumcusu olarak tanınan Ersan Gülmez (Ersan Diamond) geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. O günden bu yana hakkında çok fazla iddia ortaya atılan Gülmez, sessizliğini bozdu. İşte detaylar...

Ersan Diamond sessizliğini bozdu!
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
20.08.2025
09:23
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
09:27

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yoluzluk soruşturmasında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 5 ilde gerçekleştirilen yeni operasyonda; sosyal medyada mücevher ve lüks saat paylaşımlarıyla tanınan ve birçok ünlü ismin kuyumcusu olan Ersan Gülmez (Ersan Diamond) gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Gülmez, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Ersan Diamond sessizliğini bozdu! "O kadar aptal değilim"

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; Ersan Gülmez, gözaltına alınma süreciyle ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Herhangi bir mafyanın üyesi olmadığının altını çizen Gülmez, "O kadar aptal bir adam da değilim" dedi.

Ersan Diamond sessizliğini bozdu! "O kadar aptal değilim"

"DENETLEMELER İÇİN KAPIM DEVLETİMİZE AÇIKTIR"

'da üç mağazası olduğunu ve denetlemeler için kapısının her zaman yetkililere açık olduğunu aktaran Gülmez, "Ben bir komisyoncuyum. Elbette kendime ait güzel bir sermayem var ama bir yandan da insanların satmak istediği ürünleri alıyoruz sözleşme karşılığı ve yeni alıcıya satıyoruz. Aradaki bütün detayları faturalandırıyoruz" ifadelerini kullandı. Yaptığı işin yanlış anlaşılmaya çok müsait olduğunu belirten Gülmez, "2 sene öncesine kadar Ersan Diamond yokken şu an var." diyerek bu sektörde yıllardır iş yapan bütün firmaların dikkatini çektiğini söyledi.

Ersan Diamond sessizliğini bozdu! "O kadar aptal değilim"

"İSTEMEDEN BİR DÜŞMANLIK KAZANDIM"

Bahsettiği insanların rehberinde güçlü müşteriler olduğunu ve İstemeden bir düşmanlık kazandığını söyleyen Gülmez, "Onlar da haklı çünkü para tatlıdır" dedi.

Ersan Diamond sessizliğini bozdu! "O kadar aptal değilim"

"KENDİME VE ADALETE ÇOK GÜVENİYORUM""

Hakkında çıkan haberleri izlediğini söyleyen Gülmez, "Kafayı yemişler, neler neler yazıyorlar. Ama hiçbirine cevap vermeyeceğim. Çünkü şu an popülerliğim biraz fazla, farkındayım. Allah bunu böyle istedi. Bu yolda bunları yaşayacağımın farkındaydım. Kendime ve adalete çok güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Avukat Cem Duman tutuklandı! Altın varaklı odası ve lüks yaşantısıyla gündem olmuştu
Ersan Gülmez kimdir? Ünlülerin kuyumcusu Ersan Diamond neden gözaltına alındı?
İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında karar verildi
#kuyumcu
#nişantaşı
#mafya
#Yolsuzluk Soruşturması
#İstanbul Bb
#Ersan Gülmez
#Ersan Diamond
#Gündem
