Ersan Diamond sessizliğini bozdu! "O kadar aptal değilim"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yoluzluk soruşturmasında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 5 ilde gerçekleştirilen yeni operasyonda; sosyal medyada mücevher ve lüks saat paylaşımlarıyla tanınan ve birçok ünlü ismin kuyumcusu olan Ersan Gülmez (Ersan Diamond) gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Gülmez, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; Ersan Gülmez, gözaltına alınma süreciyle ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Herhangi bir mafyanın üyesi olmadığının altını çizen Gülmez, "O kadar aptal bir adam da değilim" dedi.

"DENETLEMELER İÇİN KAPIM DEVLETİMİZE AÇIKTIR"

Nişantaşı'da üç mağazası olduğunu ve denetlemeler için kapısının her zaman yetkililere açık olduğunu aktaran Gülmez, "Ben bir komisyoncuyum. Elbette kendime ait güzel bir sermayem var ama bir yandan da insanların satmak istediği ürünleri alıyoruz sözleşme karşılığı ve yeni alıcıya satıyoruz. Aradaki bütün detayları faturalandırıyoruz" ifadelerini kullandı. Yaptığı işin yanlış anlaşılmaya çok müsait olduğunu belirten Gülmez, "2 sene öncesine kadar Ersan Diamond yokken şu an var." diyerek bu sektörde yıllardır iş yapan bütün firmaların dikkatini çektiğini söyledi.

"İSTEMEDEN BİR DÜŞMANLIK KAZANDIM"

Bahsettiği insanların rehberinde güçlü müşteriler olduğunu ve İstemeden bir düşmanlık kazandığını söyleyen Gülmez, "Onlar da haklı çünkü para tatlıdır" dedi.

"KENDİME VE ADALETE ÇOK GÜVENİYORUM""

Hakkında çıkan haberleri izlediğini söyleyen Gülmez, "Kafayı yemişler, neler neler yazıyorlar. Ama hiçbirine cevap vermeyeceğim. Çünkü şu an popülerliğim biraz fazla, farkındayım. Allah bunu böyle istedi. Bu yolda bunları yaşayacağımın farkındaydım. Kendime ve adalete çok güveniyorum" ifadelerini kullandı.