Eyüpsultan'da duraktaki kadına taciz! Vatandaşlar meydan dayağı attı

15 Ekim 2024 16:13 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 16:17

İstanbul Eyüpsultan'da durakta bekleyen kadına sözlü tacizde bulunup ardından takip ederek aynı otobüse binen tacizciyi otobüstekiler darbetti. O anlar an be an kameralara kaydedildi.

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Eyüpsultan​'da iddiaya göre akşam saatlerinde durağa gelen bir kadın​, otobüs​ beklemeye başladı. O sırada kadının yanına yaklaşan ve alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, sözlü tacizde bulundu.

Daha sonra kadın otobüse bindi, adam da arkasından aynı otobüse bindi. Takip edildiğini düşünen kadın, otobüstekilere adamın kendisini taciz​ ettiğini söyleyince ortalık karıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Otobüstekiler, şüpheliyi darbetti ardından da polise haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli​ emniyete götürüldü. Yaşananları ise otobüstekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.