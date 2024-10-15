Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Eyüpsultan'da duraktaki kadına taciz! Vatandaşlar meydan dayağı attı

Eyüpsultan'da duraktaki kadına taciz! Vatandaşlar meydan dayağı attı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Ekim 2024 16:13 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 16:17

İstanbul Eyüpsultan'da durakta bekleyen kadına sözlü tacizde bulunup ardından takip ederek aynı otobüse binen tacizciyi otobüstekiler darbetti. O anlar an be an kameralara kaydedildi.

Eyüpsultan​'da iddiaya göre akşam saatlerinde durağa gelen bir kadın​, otobüs​ beklemeye başladı. O sırada kadının yanına yaklaşan ve alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, sözlü tacizde bulundu.

Eyüpsultan'da duraktaki kadına taciz! Vatandaşlar meydan dayağı attı - 1. Resim

Daha sonra kadın otobüse bindi, adam da arkasından aynı otobüse bindi. Takip edildiğini düşünen kadın, otobüstekilere adamın kendisini taciz​ ettiğini söyleyince ortalık karıştı.

Eyüpsultan'da duraktaki kadına taciz! Vatandaşlar meydan dayağı attı - 2. Resim

GÖZALTINA ALINDI

Otobüstekiler, şüpheliyi darbetti ardından da polise haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli​ emniyete götürüldü. Yaşananları ise otobüstekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. 

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
tacizeyüpsultankadınotobüsşüpheli

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gülseren15 Ekim 2024 16:37

Bu konuda topluma bakış açım değişti artık, birbirimize destek olmak çok önemli sanki hepimizin bir sorumluluğu var

Sonraki Haber Yükleniyor...