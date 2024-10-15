Eyüpsultan'da duraktaki kadına taciz! Vatandaşlar meydan dayağı attı
İstanbul Eyüpsultan'da durakta bekleyen kadına sözlü tacizde bulunup ardından takip ederek aynı otobüse binen tacizciyi otobüstekiler darbetti. O anlar an be an kameralara kaydedildi.
Eyüpsultan'da iddiaya göre akşam saatlerinde durağa gelen bir kadın, otobüs beklemeye başladı. O sırada kadının yanına yaklaşan ve alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, sözlü tacizde bulundu.
Daha sonra kadın otobüse bindi, adam da arkasından aynı otobüse bindi. Takip edildiğini düşünen kadın, otobüstekilere adamın kendisini taciz ettiğini söyleyince ortalık karıştı.
GÖZALTINA ALINDI
Otobüstekiler, şüpheliyi darbetti ardından da polise haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Yaşananları ise otobüstekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Bu konuda topluma bakış açım değişti artık, birbirimize destek olmak çok önemli sanki hepimizin bir sorumluluğu var