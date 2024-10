Eyüpsultan'da duraktaki kadına taciz! Vatandaşlar meydan dayağı attı

15 Ekim 2024 16:13 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 16:17

İstanbul Eyüpsultan'da durakta bekleyen kadına sözlü tacizde bulunup ardından takip ederek aynı otobüse binen tacizciyi otobüstekiler darbetti. O anlar an be an kameralara kaydedildi.