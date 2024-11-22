Gıda skandalları listesi güncellendi! Ünlü markanın ismiyle satılan börekte tespit edilenler şoke etti

22 Kasım 2024 09:59 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 10:06

Tarım ve Orman Bakanlığı sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yeniledi. İstanbul'da meşhur bir börekçi adıyla satış yapan markanın adını kullanan bir börekçinin ürünleri incelendi. Börekten kıyma dışında her şey çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı​ halkın sağlığını tehlikeye atan firmaları deşifre etme amacıyla yürütülen araştırmaların yeni sonuçları açıklandı. Bakanlık düzenli olarak yaptığı denetimlerde aldığı örnekleri titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetliyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.

KIYMALI BÖREK DEDİLER SAKATATLI BÖREK ÇIKTI

Son yapılan denetimlerde hemen her yerde açılan ve esas sahibiyle hiçbir bağlantısı olmayan Meşhur Sarıyer Börekçisi adındaki börekçilerin birinden numuneler alındı.

Ataşehir merkezli, toplamda iki şubesi bulunan ve 2023 yılında kurulan, dükkanının adını Meşhur Sarıyer Börekçisi olarak yazan Menaz Un Mamülleri'nde çiğ börek harcı incelendi ve içinden kıyma yerine kanatlı eti ve tavuk taşlığı çıktı.

KIRMIZI PUL BİBERDE NE OLDUĞU BİLİNMEYEN MADDELER ÇIKTI

Helmi Köse - Yasmer Baharat'ta satılan kırmızı pul biberden içinde ne olduğu tespit edilemeyen yabancı madde bulundu. Bunun dışında Bursa ve Tokat merkezli zeytinyağlarında taklit ve tağşiş ortaya çıktı.