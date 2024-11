Gıda skandallarında bir yenisi daha! Otobüs terminalinde at eti bulundu

04 Kasım 2024 22:40 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 22:54

Kastamonu'da 75 kilogram at eti piyasaya sürülmek üzere taşınırken ele geçirildi. Zabıta ekipleri otobüs terminalinde denetim yaparken şehirler arası taşınan at etini fark etti. İşte detaylar...

Gıdada hile skandalı sürüyor! Et, kaşar ve zeytinyağında şoke eden sonuçlar! İşte il il yeni liste

Gıda skandallarına her geçen gün yeni bir vaka ekleniyor. Kastamonu'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim yapan zabıta ekipleri tarafından 75 kilo at eti ele geçirildi. At etini gönderen firma araştırılıyor.

POŞETLER İÇİNDE BULDULAR AT ETİ ÇIKTI

Zabıta ekipleri, denetim yaptıkları sırada hijyen şartlarına uygun olmayan şekilde poşetler içerisindeki etleri fark edince inceleme başlattı. Etlerin Adana'dan Kastamonu'ya otobüsle getirilen etlerin soğuk zincire de uymayan şekilde taşındığı belirlendi.

Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince etlerle ilgili inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından at eti olduğu değerlendirilen 75 kilogram ete İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu. Ayrıca ekipler, olayla ilgisi bulunan şahıslar hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.