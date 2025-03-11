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 | Murat Makas

Gıdada hile yapan yeni firmalar açıklandı: Keçi peynirinde keçi sütü yok, tantunide at ve eşek eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit veya tağşiş ürünleri satan markaların ifşası sürüyor. Özellikle zeytinyağı ve kırmızı etin listeden hiç çıkmaması dikkat çekerken bugün Bakanlık tarafından listeye yeni markalar dahil edildi. Tereyağı, keçi peyniri ve tantuni gibi gıda ürünlerinde hileler ortaya çıktı.

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Gıdada hile yapan yeni firmalar açıklandı: Keçi peynirinde keçi sütü yok, tantunide at ve eşek eti çıktı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 16:47

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak ürünler için incelemelerini sürdürüyor. Gıda sektöründe yapılan taklit ve tağşiş ürünlerin ifşa edildiği liste güncellendi. Ürünlerine hile karıştıran markaların ifşası Bakanlık tarafından internet sitesi üzerinden yapılıyor.
Özellikle zeytinyağı, kırmızı et, baharat gibi ürünler listede yerini sürekli olarak alıyor. Bugün Bakanlık tarafından yayımlanan listede ise 9 adet zeytinyağı ürünü listeye girdi. Tohum yağlarının karıştırıldığının tespiti yapılan ürünlerin bir tanesinde pirina yağının ve daha düşük kaliteli zeytinyağının karıştırıldığı tespit edildi.

TEREYAĞINDA BİTKİSEL YAĞ

Bursa'da üretilen Kütahya Hekimoğlu'na ait tereyağında ise süt yağı karici yağ tespit edildi. Manyas Mim Süt'e ait olan tereyağında ise bitkisel yağ tespit edildi.
Vatandaş kırmızı et almaktan artık tedirgin bir hale gelmişken Bakanlığın listesine salam ve sucuk da girdi. Listeye giren sucuklardan kanatlı et, mekanik ayrılmış et tespit edildi.

KEÇİ PEYNİRİNDE KEÇİ SÜTÜ YOK

Listenin en çarpıcı maddesi ise Balıkesir'de bulunan Hüseyin Gediz Gıda ve Sanayisine ait olan Hüseyin Gediz markalı "Olgunlaştırılmış Tam Yağlı koyun, keçi ve inek sütlerinden beyaz peynir" ürünü oldu. Markanın ürününde 'Keçi sütü' bulunduğu iddia edilirken Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde üründe keçi sütü ve koyun sütünün tespit edilemediği ifade edildi.
Ayrıca Konya'da bulunan Turgut Reis firmasına ait Sevdam markalı "Yarım yağlı taze çeşnili eritme peyniri ayçekirdek- çörekotu çeşnili" peynirde de bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

TANTUNİDEN AT VE EŞEK ETİ ÇIKTI

Tantunisi ile meşhur Mersin'de Erdemli Göksel Yemekçilik Tekstil firmasına ait olan pişmiş kırmızı et tantunide de at ve eşek eti tespit edildi. Bakanlığın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde yer aldı.

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