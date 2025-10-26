Menü Kapat
20°
Gündem
Avatar
Editor
 Murat Makas

Grup halinde gezen sokak köpekleri çocuğa saldırdı! Korku dolu anlar kamerada

Hatay'da bir caddede grup halinde gezen ve sayıları 10'u bulan sokak köpekleri bir çocuğa korku dolu anlar yaşattı. Köpeklerin saldırı girişimi kameralara yansıdı.

'ın ilçesinde sayıları 10'u bulan grup halinde gezen sokak köpekleri vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor. Vatandaşlar grup halinde gezen sokak köpekleri sebebiyle yetkililere sesleniyor. Kent merkezinde bir köpeğin çocuğu kovalayarak korku yaşattığı anlarsa kamerasına yansıdı.

Grup halinde gezen sokak köpekleri çocuğa saldırdı! Korku dolu anlar kamerada

BEBEKLİ KADINA DA SALDIRDILAR

Köpeklerin bölge halkına sık sık korku dolu anlar yaşattığını ifade eden Sefa Akarsu, "Kameradan baktığımızda çocuğu köpekler kovalıyordu. Hemen arkadaşım çıktı, taş attı ve köpek oradan uzaklaştı. Video çektik, paylaşımlar yaptık ama üstüne gidilmiyor. Belediyeye toplanması için şikayetlerde bulunuyoruz. Geçen bir tane bebekli kadına da saldırdılar" dedi.

Grup halinde gezen sokak köpekleri çocuğa saldırdı! Korku dolu anlar kamerada

Sokak köpeklerinin çocuğa saldırdığı anı anlatan Bestami Can Karahanlı, "Arkadaşımla çalışıyorduk, çocuğun ağlama sesi geldi. Köpek çocuğu kovaladı, ben de buradan kovaladım. Ardından köpek, çocuğun peşini bıraktı" ifadelerini kullandı.

