Grup halinde gezen sokak köpekleri çocuğa saldırdı! Korku dolu anlar kamerada

Hatay'ın Hassa ilçesinde sayıları 10'u bulan grup halinde gezen sokak köpekleri vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor. Vatandaşlar grup halinde gezen sokak köpekleri sebebiyle yetkililere sesleniyor. Kent merkezinde bir köpeğin çocuğu kovalayarak korku yaşattığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

BEBEKLİ KADINA DA SALDIRDILAR

Köpeklerin bölge halkına sık sık korku dolu anlar yaşattığını ifade eden Sefa Akarsu, "Kameradan baktığımızda çocuğu köpekler kovalıyordu. Hemen arkadaşım çıktı, taş attı ve köpek oradan uzaklaştı. Video çektik, paylaşımlar yaptık ama üstüne gidilmiyor. Belediyeye toplanması için şikayetlerde bulunuyoruz. Geçen bir tane bebekli kadına da saldırdılar" dedi.

Sokak köpeklerinin çocuğa saldırdığı anı anlatan Bestami Can Karahanlı, "Arkadaşımla çalışıyorduk, çocuğun ağlama sesi geldi. Köpek çocuğu kovaladı, ben de buradan kovaladım. Ardından köpek, çocuğun peşini bıraktı" ifadelerini kullandı.