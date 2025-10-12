Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Güllü'nün çocukları ilk kez açıkladı! Son sözleri ne anlama geliyordu?

Yalova'daki evinin balkonundan düşeren feci şekilde hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün trajik sonu gündemden düşmek bilmiyor. Yaşananlar ve görüntülerle ilgili birden fazla komple teorisi üretilirken, ölmeden önceki son vido kaydındaki 'O ne lan' sözleri de gündem olmuştu. Şarkıcının o sözlerinin sebebini ve basına yansımayan son görüntülerini çocukları ilk kez kamuoyuyla paylaştı. İşte detaylar...

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 27 Eylül gecesi 'nın ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybetti.

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, çocukları medyada yer alan haberler nedeniyle “acılarını dahi yaşayamadıklarını” söyledi.

Annesinin kameralara yansıyan "o ne lan" ifadesinin yanlış yorumlandığını söyleyen kızı Tuğyan Ülkem, "O cümleyi yanlış yorumlayanlar oldu ama annemin eğlenceli halidir. Dans ediyorduk, annem de bize katıldı. Bir anda yüksek bir ses duydum. Döndüğümde annemi göremedim" dedi.

Güllü'nün çocukları ilk kez açıkladı! Son sözleri ne anlama geliyordu?

SALONDAKİ GÖRÜNTÜLER DE ORTAYA ÇIKTI

Gece saat 01.30 sıralarında kızı Tuğyan Ülkem ile kızının arkadaşı Sultan'ın odasına gittikten sonra orada oynarken dengesini kaybederek düştüğü belirtilen Güllü'nün ölümünden bir saat önce evinin salonunda çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.,

Güllü'nün çocukları ilk kez açıkladı! Son sözleri ne anlama geliyordu?

Görüntülerde kızı Tuğyan'ın oynadığı, Güllü'nün şarkı söylediği, kızının arkadaşı Sultan'ın ise bu anları kayıt altına aldığı görülüyor. Salonda sehpa üzerinde alkol şişeleri görülürken, Güllü'nün televizyonda çalan şarkıya eşlik ettiği, kızı Tuğyan'ın ise şarkıyı ayakta söylediği görülüyor.

“O CÜMLEYİ YANLIŞ YORUMLAYANLAR OLDU AMA…”

Güllü’nün kızı ve oğlu verdikleri demeçte, “O gece evde sadece ben, annem ve arkadaşım Sultan vardık. Annem üç şişe alkol içti. Biz alkol ya da uyuşturucu almadık. Hakkımızda ortaya atılan iddialar tamamen asılsız. Annemle aramızda hiçbir problem yoktu. Annem neşeliydi. Hatta 'O ne lan!' diye gülerek bize katıldı. O cümleyi yanlış yorumlayanlar oldu ama annemin eğlenceli halidir. Dans ediyorduk, annem de bize katıldı. Bir anda yüksek bir ses duydum. Döndüğümde annemi göremedim" dedi.

Güllü'nün çocukları ilk kez açıkladı! Son sözleri ne anlama geliyordu?

“SOSYAL MEDYA BİR LİNÇ ALANINA DÖNDÜ”


Tuğyan, sosyal medyada yayılan görüntü ve iddialara da sert tepki gösterdi. Yapay zekâyla üretilmiş sahte videolarla hedef alındıklarını belirten Tuğyan, "Gerçeklerin savcılık incelemesiyle ortaya çıkacağına inanıyorum. Bizi en çok yıpratan şey, annemizin acısını bile yaşayamamamız oldu. bir linç alanına döndü. Bazı sanatçılar bile annemin en yakınıymış gibi açıklama yaptı ama ne taziyeye geldiler ne de cenazeye" dedi.

“HER ŞEY KAYIT ALTINDA”

Olayın yaşandığı gece İstanbul'da olan Güllü'nün oğlu Yağız Gülter de, "Gizli geçit" iddialarını reddederek, "Olay anında ablam dışarı koşmuş. Anahtarı unuttuğu için kapı açılmamış. Sabah evin şifresi bilinmediğinden karşı komşudan terasa çıkıp mutfak camını taşla kırdım. Her şey kayıt altında" dedi.

Güllü'nün çocukları ilk kez açıkladı! Son sözleri ne anlama geliyordu?

“SÜREKLİ MESAJLAŞIR HATTA VİDEO ATARDIK”

"Annemle aynı evde bile olsak bazen mesajlaşırdık" diyen Tuğyan, olay gecesi annesine, "Sesi kıs" mesajı atmasının da sosyal medyada yanlış yorumlandığını kaydederek, "Bu bizim ev içinde kullandığımız iletişim şekliydi. Sürekli mesajlaşır hatta video atardık. O gün özel bir durum yoktu" dedi.

EVDEKİ KAMERALAR TORUNUNU İZLEMEK İÇİNMİŞ

Evdeki kamera sisteminin bir güvenlik önlemi değil Yağız Gülter'in annesine olan borcuna karşılık hediye ettiği bir sistem olduğunu belirten avukat Rahmi Çelik, "Rahmetli bu sisteme çok sevinmişti. Torununu izlemek için bile kullanıyordu" dedi.

