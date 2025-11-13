Menü Kapat
14°
Gündem
Editor
 Baran Aksoy

Gürcistan'da son şehidimizin naaşına da ulaşıldı

Son dakika haberi: Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağının olduğu bölgede arama çalışmaları tamamlandı. Son şehidimizin naaşına da ulaşıldı.

Gürcistan'da son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 11:30

’ın Gence şehrinden havalanan TSK'ya ait C-130 askeri kargo uçağı, hava sahasına girdikten kısa süre sonra radardan kayboldu. Olaydan saatler sonra acı haber Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Uçakta 20 askeri personelin şehit olduğu açıklandı.

Gürcistan'da son şehidimizin naaşına da ulaşıldı

SON ŞEHİDİMİZİN NAAŞINA ULAŞILDI

Kazanın ardından bölgede başlayan arama çalışmalarında şehitlerimizin naaşına ulaşılmaya çalışıldı. Son gelen bilgilere göre; son şehidimizin naaşına ulaşıldı.

https://x.com/tcsavunma/status/1988465955467350464

TÜRKİYE'DE YAŞANAN C-130 KAZALARI

Öte yandan yaşanan acı kazanın ardından benzer kazalar da yeniden gündeme geldi. 'de ilk C-130 tipi askeri nakliye uçağı 1981'de Esenboğa Havalimanı'na yaklaşırken düştü, 5 mürettebat şehit oldu. 2001 yılında da C-130B tipi kargo uçağı
Konya’daki bir tatbikat dönüşü sırasında Afyon yakınlarında düştü, bu kazada da 34 askerimiz şehit oldu. Bu olay tarihinde C-130’larla en fazla can kaybının olduğu kaza olarak kayıtlara geçti.

Gürcistan'da son şehidimizin naaşına da ulaşıldı

