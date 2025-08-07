Menü Kapat
Hem suçlu, hem güçlü! Zabıtayı tehdit etti, dükkanından çıkanlar şaşkına çevirdi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir esnaf, denetim için gelen zabıta ekibini kovup tehdit ederken daha sonra şahsın dükkanında ikinci bir arama yapan ekipler, 7 kalemde 418 kilogram tarihi geçmiş ürün tespit etti.

İhlas Haber Ajansı
07.08.2025
07.08.2025
'in Şahinbey ilçesinde kaydedilen çirkin görüntülerde yeni detaylar ortaya çıktı.

Ercan Ç.'nin işlettiği bir markete yönelik denetim yapan Şahinbey Belediyesi müdürlüğü ekipleri, marketin ikinci kez tarihi geçmiş ürün sattığını tespit edince işlem yapmak istedi.

'SENİ VURURUM' DİYEREK TEHDİT ETTİ

Bu sırada duruma tepki gösteren market işletmecisi Ercan Ç. isimli şahıs, zabıta ekibini önce kovdu, sonra fiziki müdahale ile dışarı attı, ardından da "Şerefime seni vururum, seni vururum, silahımla vurmazsam namussuzum" diyerek tehdit etti.

Hem suçlu, hem güçlü! Zabıtayı tehdit etti, dükkanından çıkanlar şaşkına çevirdi

O anlar ise bir diğer zabıta memuru tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

MARKETE TEKRAR DENETİM YAPILDI

Yaşananların ardından, tarihi geçmiş ürün sattığı işlem yapmak isteyen zabıtaya saldıran Ercan Ç. ve B.Ç. isimli şahıslar hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Olay sonrası harekete geçen emniyet güçleri, tarım müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleri, söz konusu markette tekrar denetim yaptı.

Hem suçlu, hem güçlü! Zabıtayı tehdit etti, dükkanından çıkanlar şaşkına çevirdi

Yapılan denetimlerde, insan sağlığını tehdit eden şoke eden görüntüler ortaya çıkarken 7 kalemde 418 kilogram tarihi geçmiş ürün tespit edildi.

"İŞ YERİNİ KAPATTIK"

Söz konusu iş yerinde 7 kalemde 418 kilogram tarihi geçmiş ürün tespit edildiğini belirten ve zabıtaya saldıran iş yeri sahibinin tutuklandığını vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

Yaptığı karşılıksız kalmadı. Daha önce son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen ve hakkında işlem yapılmasına rağmen tekrar yaptığımız denetim sırasında zabıta ekiplerimize uygulayıp tehditler savuran iş yeri sahibi tutuklandı.

Hem suçlu, hem güçlü! Zabıtayı tehdit etti, dükkanından çıkanlar şaşkına çevirdi

Bugün emniyet güçlerimiz, tarım müdürlüğümüz ve zabıta ekiplerimizle birlikte tekrar denetim yaptık ve 7 kalemde 418 kilogram son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit ederek iş yerini kapattık.

Halkımızın sağlığını tehlikeye atanlara asla müsamaha göstermeyiz! Hangi şartlarda olursa olsun vatandaşlarımızın sağlığını korumaya devam edeceğiz.

ETİKETLER
#şiddet
#gaziantep
#zabıta
#gıda güvenliği
#Tarihi Geçmiş Ürün
#Market Kontrolü
#Gündem
