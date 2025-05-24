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 | Emir Yücel

İmamoğlu soruşturmasında yeni perde! Murat Bardakçı açıkladı: Adımı kullanarak para aktarmışlar

Gazeteci ve tarihçi yazar Murat Bardakçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmaya ‘zarar gören taraf’ olarak dahil olduğunu açıkladı. Bardakçı; ‘Adımı kullanarak bir şirkete para aktarmışlar’ dedi. Öte yandan, yöneltilen her soruya; 'Bu soruyu muhatap almıyorum' diyen İmamoğlu'nu eleştiren Bardakçı; 'Cumhuriyet Savcılığı’nın bu konu hakkında asıl sorumluların, yani Hartum, Tokyo, Mumbai, Kinşasa vesaire gibi şehirlerin belediye başkanlarının ifadesine başvurması gerekir!' dedi. İşte detaylar...

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İmamoğlu soruşturmasında yeni perde! Murat Bardakçı açıkladı: Adımı kullanarak para aktarmışlar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 12:24

İBB ve eski Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk ve rüşvet ağı operasyonlarının 4’üncüsü dün sabah saatlerinde yapıldı. Aralarında çok sayıda yöneticinin olduğu 45 kişi daha gözaltına alındı.

İmamoğlu soruşturmasında yeni perde! Murat Bardakçı açıkladı: Adımı kullanarak para aktarmışlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili her geçen gün yeni bir usulsüzlük ve yolsuzluk daha ortaya çıkıyor.

İmamoğlu soruşturmasında yeni perde! Murat Bardakçı açıkladı: Adımı kullanarak para aktarmışlar

İmamoğlu’nun kayıp telefonu bir kasa içerisinde gizlenmiş halde bulundu ancak, şifreyi vermeyi reddetti.

"ADIMI KULLANARAK PARA AKTARMIŞLAR!"

Gazeteci ve tarihçi yazar Murat Bardakçı, bugün yazdığı köşe yazısında; benim de adımı kullanarak çeşitli şirketlere para aktarmışlar’ dedi.

İmamoğlu soruşturmasında yeni perde! Murat Bardakçı açıkladı: Adımı kullanarak para aktarmışlar

İşte Bardakçı’nın çok dikkat çeken köşe yazısı:

Halen devam eden Ekrem İmamoğlu soruşturmasında benim de ismim geçiyor ama iddia edilen yolsuzluklara karıştığım için falan değil, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde adımın kullanılarak bir şirkete para aktarılması ile ilgili olarak...

Sizleri sıkmamak için olayı ana hatları ile ve hukukî ifadeler kullanmadan anlatayım: Soruşturma dosyasındaki belgelere göre Beylikdüzü Belediyesi 23 Kasım 2016’da bir “hizmet alımı” ihalesi açmış, ihaleyi “Dilde Eğitim, Spor, Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi” isimli ticarî kuruluş kazanmış ve 19 Aralık 2016’da Belediye ile sözleşme imzalamış.

İmamoğlu soruşturmasında yeni perde! Murat Bardakçı açıkladı: Adımı kullanarak para aktarmışlar

Sözleşmeye göre yüklenici şirket aralarında benim de bulunduğum 17 yazar ile Belediye’nin tesbit edeceği alanlarda 17 gün boyunca söyleşi programları organize edecek ve oluşturacağı kitap standında yazarların her birinin 150 adet kitabının etkinliğe katılan vatandaşlara ücretsiz şekilde dağıtılmasını sağlayacakmış ve Belediye de yapılacak bütün bu işlerin bedeli olarak, şirkete o zamanki para ile peşin 987 bin 830 lira ödemiş!

İmamoğlu soruşturmasında yeni perde! Murat Bardakçı açıkladı: Adımı kullanarak para aktarmışlar

"HİÇBİR ETKİNLİĞE KATILMADIM!"

Son senelerde moda olan ve özellikle de belediyeler tarafından düzenlenen “söyleşi”, “sohbet”, “sempozyum” vesaire gibi toplantılardan hiç hazzetmem; bunlarda yer almayı vakit kaybı olarak görürüm ama nerede ise hemen her gün bir yerlerden mutlaka davet gelir! Kısaca söyleyeyim: Şimdiye kadar böyle hiçbir etkinliğe katılmadım!

İmamoğlu soruşturmasında yeni perde! Murat Bardakçı açıkladı: Adımı kullanarak para aktarmışlar

"KONUYU ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYORLAR!"

Soruşturma dosyasındaki bilgiler bunlardan ibaret değil. Yazarlar ile ilgili ihalede öngörülen işlerin hiçbiri yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterildiği, “Dilde Eğitim, Spor, Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi”ne 987 bin 830 lira ödendiği, Belediyenin daha sonra ödemenin sehven, yani yanlışlıkla yapıldığı iddia ederek konuyu örtbas etmeye çalıştığı söyleniyor ve “Şirket ise deşifre olmasının ardından firmanın adını değiştirerek Yeni Fikir Eğitim Limited Şirketi yapmış ve hâlen de Beylikdüzü ve İBB’den iş almaya devam etmektedir” deniyor.

İmamoğlu soruşturmasında yeni perde! Murat Bardakçı açıkladı: Adımı kullanarak para aktarmışlar

Dosyada şirketin isim değişikliği ile ilgili belgeler de yer alıyor ve hem eski hem yeni şirketin vergi kimlik numaralarının aynı olmasına dikkat çekiliyor.

"TOKYO BELEDİYE BAŞKANINA SORSUNLAR!"

Aralarında benim de bulunduğum 17 yazara ait bu hayalî söyleşiler meselesi ilk defa 2020’de, Muhammed Uzun’un Sabah Gazetesi’nde çıkan haberi ile gündeme gelmişti.

İmamoğlu soruşturmasında yeni perde! Murat Bardakçı açıkladı: Adımı kullanarak para aktarmışlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu yürüttüğü İmamoğlu soruşturmasına dahil etti, iddialar ifadesi alınan Ekrem Bey’e de soruldu ve Ekrem Bey ifadesinde sık sık sarf ettiği “Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnadları şiddetle reddederim” sözlerini bu soruya da cevap olarak verdi. Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlendiği iddia edilen ama tamamen hayalî olan program için bir milyon liraya yakın paranın ödenmesinin hesabını belediyenin o zamanki başkanına sormak tabii ki hatadır!

İmamoğlu soruşturmasında yeni perde! Murat Bardakçı açıkladı: Adımı kullanarak para aktarmışlar

Cumhuriyet Savcılığı’nın bu konu hakkında asıl sorumluların, yani Hartum, Tokyo, Mumbai, Kinşasa vesaire gibi şehirlerin belediye başkanlarının ifadesine başvurması gerekir!

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