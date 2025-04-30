İstanbul depremini tahmin etmişti! Şener Üşümezsoy'dan korkutan açıklama! 'Orada 2 tane 7 büyüklüğünde deprem olacak'

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi önceden tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan yine çok konuşulacak açıklamalar geldi. İstanbul'da yaşanan şiddetli depremin ardından 'başka büyük bir deprem olmayacak' diyen Üşümezsoy bu kez de 7 büyüklüğünde deprem beklediği bölgeyi açıkladı. Uzman isim Mudanya'da yaşanan deprem fırtınasına dikkat çekti.

"7'NİN ÜZERİNDE DEPREM YAPAR"

Deprem riski olan bölgeleri açıklayan Üşümezsoy, "Marmara'nın güneyinde Kuzey Anadolu Fayı'nın etkileri var. Marmara'nın güney kıyısında Çınarcık'tan fayının güneye doğru gittiği Mudanya ve Bandırma'dan Sarıköy fayına doğru giden bir fay var. Bunlar parça parça. Marmara'da tek parça giden bir fay yok. 1953 yılında Yenice-Gönen fayında 7.2'lik deprem oldu. Ondan sonra kuzeyde Sarıgöl fayı var. 1739'daki burada boydan boya giden bir deprem riski var. 1739'da deprem 7.5'lik bir deprem. 1953'de 7.3'lük bir deprem olması bu depremin kuzeyindeki bölümünün kaldığını gösteriyor. Yani Sarıgöl fayı dediğimiz Bandırma ile Mudanya arasındaki kesim. O Mudanya'da oluşan depremler sürekli oluşuyor buna deprem fırtınası diyoruz. Aşağıdan sıcak suyun gelmesiyle küçük küçük fayı kırıyor. Ama öbür tarafta tarihteki depremin benzerini getirebilir. 7'nin üzerinde bir deprem yapar." ifadelerini kullandı.

"BANDIRMA, BURSA VE ÇANAKKALE ETKİLENİR"

"Bundan Bandırma, Bursa, Çanakkale etkilenir. Bunun önünde ve arkasındaki faylarda bu risk var. 2 tane 7'lik deprem olabilir. Biri Kaz Dağları'ndan güneye doğru. Önümüzdeki 50 sene içerisinde deprem olabilir. Bandırma ve Çanakkale'yi etkileyecek 7'nin üzerinde bir deprem bekleniyor 50 sene içerisinde. Bu risk hep vardı. Tarihsel momente bakıyorum, güneyde Bandırma'dan Biga'ya kadar olan moment kuzeyden daha büyük. Sarıköy dediğimiz fay Çan'ı, Bandırma'yı Edincik'i etkiler. Çanakkale'ye etkisi buralara göre daha az olur."