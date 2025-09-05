Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

İstanbul için sağanak alarmı! Valilik saat vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerine göre İstanbul'da yoğun sağanak yağış bekleniyor. İstanbul Valiliği ise saat ve gün vererek yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul için sağanak alarmı! Valilik saat vererek uyardı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 15:19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni tahminlerinin ardından kritik uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul için sağanak alarmı! Valilik saat vererek uyardı

Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA RÜZGARDA SERT ESECEK

Hava sıcaklığının, yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İstanbul için sağanak alarmı! Valilik saat vererek uyardı

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN SAAT VERİLDİ

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre ve için de saat verildi. Ankara'da cumartesi tahmini saat 12:00 ile 18:00 arası, bazı ilçelerde kuvvetli olmak üzere sağanak beklendiği belirtildi. İstanbul'da da sıcaklara da serin hava arası geliyor. Öyle ki yarından itibaren İstanbul'da da sağanak bekleniyor.

İstanbul Valiliği hava durumu tahminleri sonrası sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarıda bulundu. İşte o uyarı:

https://x.com/TC_istanbul/status/1963906118134198659

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre;

Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un Anadolu yakasında başlaması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde görüleceği tahmin edilmektedir.

Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklenmektedir.
Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul için sağanak alarmı! Valilik saat vererek uyardı


İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Yağmur, rüzgar ve toz taşınımı geliyor
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve poyraza dikkat!
ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#yağış
#fırtına
#Ankara
#Meteoroloji Uyarısı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.