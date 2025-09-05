İstanbul için sağanak alarmı! Valilik saat vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu tahminlerinin ardından kritik uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA RÜZGARDA SERT ESECEK

Hava sıcaklığının, yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN SAAT VERİLDİ

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre İstanbul ve Ankara için de saat verildi. Ankara'da cumartesi tahmini saat 12:00 ile 18:00 arası, bazı ilçelerde kuvvetli olmak üzere sağanak beklendiği belirtildi. İstanbul'da da sıcaklara da serin hava arası geliyor. Öyle ki yarından itibaren İstanbul'da da sağanak bekleniyor.

İstanbul Valiliği hava durumu tahminleri sonrası sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarıda bulundu. İşte o uyarı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre;

Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un Anadolu yakasında başlaması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde görüleceği tahmin edilmektedir.

Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklenmektedir.

Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



