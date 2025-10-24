İstanbul’a kayyum atanacak iddiaları! Konuya ilişkin cevap geldi: Somut veriler var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın casusluk soruşturmasında; yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantıları tespit edildi. Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü” suçlamalarıyla işlem başlatıldı

İddialar arasında, İstanbulluların kişisel verilerinin mobil uygulamalar ve su faturaları üzerinden üçüncü taraflarla paylaşıldığı, hatta yurt dışına sızdırıldığı yönünde ciddi bulgular bulunduğu öne sürüldü.

MERDAN YANARDAĞ GÖZALTINA ALINDI

Tele1 TV’nin kurucusu Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Açıklamada, soruşturma kapsamında elde edilen delillere göre şüpheli Yanardağ'ın şüpheli Hüseyin Gün ile "casusluk" faaliyetlerine ilişkin çok sayıda irtibat ve yazışmasının tespit edildiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da ifadesinin alınacağı öğrenildi.

KAYYUM İDDİALARINA CEVAP!

Casusluk iddialarının ardından İstanbul’a kayyum atanabileceği yönündeki tartışmalar gündeme bomba gibi düştü. Konuya ilişkin Tgrthaber.com Muhabiri Yasemin Güldemir'e konuşan gazeteci Ferhat Murat, yasal süreci hatırlatarak “Birincisi zaten yasa açık. Bu konuda kayyum atanır mı atanmaz mı demek yerine, terör veya casusluk olduğunda bu tedbir uygulanır.

Bu yeni bir durum değil, en az dört aydır yürütülen bir soruşturmaydı” ifadelerini kullandı. Murat, yürütülen soruşturmanın uzun süredir devam ettiğini ve iddiaların yalnızca siyasi değil, güvenlik boyutuyla da ele alınması gerektiğini vurguladı.

“SOMUT VERİLER VAR”

Murat ayrıca, “İstanbulluların kişisel verilerinin hem mobil uygulamalar hem de su faturaları üzerinden paylaşıldığına dair somut veriler var. Bu, sıradan bir iddia değil. 2019 yılında Ekrem İmamoğlu başkan seçildiğinde attığı ilk imza, İstanbulluların bilgilerinin korunmasına ilişkin olmuştu. Bu da aslında o dönemde bile veri güvenliğiyle ilgili bir tehdit algısının varlığını gösteriyor” dedi.

Başlatılan soruşturma kapsamında, İBB’ye kayyum atanıp atanmayacağı konusu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.