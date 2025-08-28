Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

İstanbul'da esrarengiz kayıplar! Şampiyon yüzücüden sonra bir Rus daha sırra kadem bastı

İstanbul Boğazı'ndaki Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov, karaya çıkmamıştı. 4 gündür ekiplerin arama seferberliği başlattığı yüzücünün ardından ilginç bir haber daha geldi. Svechnikov'un ardından Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau da İstanbul'da sırra kadem bastı. Bir haftadır kendisinden haber alınamayan Kotau'nun en son eşine mesaj attığı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul'da esrarengiz kayıplar! Şampiyon yüzücüden sonra bir Rus daha sırra kadem bastı
KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 11:44

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul Boğazı’nda 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla yüzme yarışı yapıldı. Fakat heyecanla beklenen yarışın önüne geçen acı bir olay meydana geldi.

İstanbul'da esrarengiz kayıplar! Şampiyon yüzücüden sonra bir Rus daha sırra kadem bastı

RUS YÜZÜCÜ BOĞAZ'DA KAYBOLMUŞTU

Yarışa katılan Rus yüzücü Svechnikov'un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine ekiplerce başlatılan arama çalışmalar beşinci gününde de devam ediyor.

İstanbul'da esrarengiz kayıplar! Şampiyon yüzücüden sonra bir Rus daha sırra kadem bastı

BELARUSLU İSİM DE İSTANBUL'DA KAYIPLARA KARIŞTI

Rus yüzücünün otelden çıkarken kaydedilen son görüntüleri yayınlanırken Ekol TV'nin haberine göre bu kez de Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Dairesi Başkanı Anatol Kotau, İstanbul’a geldikten sonra ortalardan kayboldu.

İstanbul'da esrarengiz kayıplar! Şampiyon yüzücüden sonra bir Rus daha sırra kadem bastı

EŞİNE MESAJ ATMIŞ

21 Ağustos'ta Varşova'dan İstanbul'a gelen Kotau'nun, iniş yaptıktan sonra eşine mesaj attığı ve sonrasında kendisinden haber alınamadığı öne sürüldü. Eşinin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rus yüzücü bulundu mu son dakika? Arama çalışmalarında 4. gün
Rus yüzücü Boğaz’da kaybolmuştu! İstanbul’a gelen eşi konuştu
ETİKETLER
#kayıp
#İstanbul Boğazı
#Yüzme Yarışı
#Rus Yüzücü
#Belaruslu Sporcu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.