İzmir'de eski koca dehşeti! Kadını tam 11 yerinden bıçakladı

Türkiye'nin en acı olaylarından olan kadına şiddet haberleri peş peşe geliyor. İzmir'de bir kadın, uzaklaştırma talebinde bulunduğu eski kocası tarafından 11 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Buca ilçesi Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. (27) çocuğunu okula uğurlamak için evinden dışarı çıktı. Bu sırada apartman girişinde saklanan eski eşi M.O. (28), yanında bulundurduğu bıçakla genç kadına saldırdı.

11 BIÇAK DARBESİYLE YERDE KALDI

M.U., vücuduna isabet eden 11 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, M.O. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadın, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren M.U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.O.'yu Torbalı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan M.U.'nun 3 gün önce eski kocası M.O. hakkında uzaklaştırma talebinde bulunduğu bildirildi.