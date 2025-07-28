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 | Merve Yaz

Konyaaltı Sahili'nde ceset şoke! 'Güneşleniyor sandım ama cansızdı'

Antalya'nın ünlü Konyaaltı Sahili'nde korkunç bir olay yaşandı. Sahilde yüzen vatandaşlar, şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Vücudu kanlar içinde bir erkek cesedi görenler hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine ekipler olay yerine giderken vatandaşların yüzmeye devam etmesi dikkat çekti.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 15:41

'nde meydana geldi. Kıyıda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaş, durumu sahilde görevli cankurtaranlara bildirdi. İhbar üzerine yerine sağlık ekipleri, Sahil Güvenlik, Cinayet Büro Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi.

Konyaaltı Sahili'nde ceset şoke! 'Güneşleniyor sandım ama cansızdı'


Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri savcısının incelemesinin ardından, olay yeri inceleme ekipleri sahilde çalışma yaptı.

Konyaaltı Sahili'nde ceset şoke! 'Güneşleniyor sandım ama cansızdı'

Üzerinden kimlik çıkmayan 50 yaşlarındaki adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Konyaaltı Sahili'nde ceset şoke! 'Güneşleniyor sandım ama cansızdı'

"GÜNEŞLENİYOR SANDIM AMA CANSIZDI"

Olay anına tanık olan Yusuf Pekyeğen, "Ben burada denize girecektim. Su üstünde birini gördüm, güneşleniyor sandım ama cansızdı. Çıkarmaya çalıştım, gücüm yetmedi. Can kurtaranlara haber verdim. Onlar müdahale etti ama sürekli kan akıyordu. Vücudu da baya şişmişti, korktuk" diye konuştu.

Konyaaltı Sahili'nde ceset şoke! 'Güneşleniyor sandım ama cansızdı'


Yapılan ilk incelemede, cesedin vücudunda ve baş kısmında derin kesikler olduğu belirlendi. Cesedin dün akşam saatlerinde Aşağı Düden Şelalesi'nden düşüp ve akıntıya kapılarak sahile kadar sürüklendiği ihtimali üzerinde durulurken, kimlik bilgileri ve nedeni yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.

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ETİKETLER
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