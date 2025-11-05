Menü Kapat
16°
Gündem
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Mülakat sisteminde yeni dönem! Hükümet düğmeye bastı

Hükümet son dönemlerde tartışmalara neden olan mülakat sistemiyle ilgili düğmeye bastı. Mülakat sınırları, yazılı ve sözlü sınavların ağırlığı yeniden belirlenecek.

Mülakat sisteminde yeni dönem! Hükümet düğmeye bastı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
07:44
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
07:50

Hükümet yetkilileri, mülakatta ‘kayırmacılık’ tartışmalarına son vermek için harekete geçti. Yapılan yeni ile tartışmalarına son verecek şekilde, sistemine neşter vurmaya hazırlanıyor.

Mülakat sisteminde yeni dönem! Hükümet düğmeye bastı

MÜLAKATTA SINIRLAR YENİDEN BELİRLENECEK

Cumhurbaşkanlığının ‘2026 Yıllık Programı’nda yüksek verimlilikle kaliteli hizmet sunan insan kaynağına sahip, objektif ölçütlerin ve liyakat ilkelerinin hâkim olduğu, değişen şartlara uyum sağlayan kamu personel sisteminin oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Mülakat sisteminde yeni dönem! Hükümet düğmeye bastı

Yeni çalışmayla sözlü sınavlar, atamaya konu olan görevin niteliğinin gerekli kıldığı hâllerle sınırlı olarak yapılacak.

BAZI KURALLAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Sınav kurullarının tarafsızlığının korunması, şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkelerini güçlendirecek düzenlemeler hayata geçirilecek. Kamuda hangi ünvanlar için sözlü sınav yapılacağı yeniden belirlenecek.

Ayrıca görevde yükselmede uygulanan seçme yöntemleri, liyakat esaslı teknikler gözetilerek geliştirilecek. Bu doğrultuda işin gereği göz önüne alınarak yazılı ve sözlü sınavların ağırlığı gözden geçirilecek.

Mülakat sisteminde yeni dönem! Hükümet düğmeye bastı

Yıllık programdaki verilere göre, Haziran 2025 itibarıyla kamuda 5 milyon 289 bin personel istihdam ediliyor. Bu personelin 3 milyon 474 bini kadrolu, 438 bini sözleşmeli ve 1 milyon 225 bini de işçi statüsünde çalışıyor.

