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 | Emir Yücel

Pakistan Hindistan savaşında nükleer silah kullanılacak mı? Pakistanlı isim açıkladı: Türkiye müdahale edecek

Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan çatışma, 'Dünya yeni bir krize doğru gidiyor mu?' sorusunu da beraberinde getirdi. Karşılıklı atılan bombalar sonrasında savaş çanları çalmaya başladı. Yaşanan bu kritik süreci Tgrthaber.com'a değerlendiren Pakistan-Türkiye Dostluk Derneği Genel Başkanı Mian Waqar Badshah; 'Şu anda yaşanan gerilim tırmanıp devam ederse Türkiye müdahale edip orta yolu bulacaktır' dedi.

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Pakistan Hindistan savaşında nükleer silah kullanılacak mı? Pakistanlı isim açıkladı: Türkiye müdahale edecek
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 16:18

Güney Asya’nın nükleer güçleri Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Hindistan, “Sindoor Operasyonu” ile Pakistan’da altı bölgeyi hedef aldığını duyururken, Pakistan ise Hindistan’ın üç farklı bölgeden füze saldırısı düzenlediğini iddia etti. Bu karşılıklı hamleler, “Acaba 3. Dünya Savaşı mı başlayacak?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Pakistan Hindistan savaşında nükleer silah kullanılacak mı? Pakistanlı isim açıkladı: Türkiye müdahale edecek

Artan gerilim sonrasında Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuşan Pakistan-Türkiye Dostluk Derneği Genel Başkanı Mian Waqar Badshah; 'Sürecin tırmanıp devam etmesi dünyadaki tüm ülkelerin olumsuz etkilenmesine yol açar. Türkiye gereken müdahaleyi ederek orta yolu bulacaktır' ifadesini kullandı.

Pakistan Hindistan savaşında nükleer silah kullanılacak mı? Pakistanlı isim açıkladı: Türkiye müdahale edecek

İşte dikkat çeken röpotajın detayları:

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim, tarihsel çatışmaların (1948, 1965, 1971, 1999) bir devamı olarak sürüyor. Bu karşılıklı atışmalar Keşmir gibi topraklara sahip olma amacıyla çıkıyordu. Bu sefer yaşanan krizin Hindistan'da yapılacak seçimlerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Zira Hindistan Başbakanı Narendra Modi seçim öncesinde oy kazanma stratejisi olarak bu olayları tırmandırıyor.

Pakistan Hindistan savaşında nükleer silah kullanılacak mı? Pakistanlı isim açıkladı: Türkiye müdahale edecek

"NÜKLEER SİLAH TEHLİKESİ VAR!"

İki ülke arasında artan gerilim Nükleer Bomba kullanımına kadar gider mi? Sorusunu cevaplayan Wakar; Büyük bir savaş her iki ülke içinde sürdürülümez. Özellikle Hindistan'ın Avrupa ve ABD'den aldığı yardımlarla uzun süren büyük bir savaşa girmesi çok zor. Silah tarafına baktığımızda ise Pakistan'ın 160 adet Nükleer Bombası var. Hindistan'ında benzer bir cephaneliği var.

Pakistan Hindistan savaşında nükleer silah kullanılacak mı? Pakistanlı isim açıkladı: Türkiye müdahale edecek

Eğer Hindistan arkasına aldığı güçlere güvenerek savaşı uzatıp büyütmek isterse, Pakistan kendi halkını ve toprağını korumak için Nükleer olmak üzere tüm cephanesini kullanacaktır.

Pakistan Hindistan savaşında nükleer silah kullanılacak mı? Pakistanlı isim açıkladı: Türkiye müdahale edecek

"TÜRKİYE MÜDAHALE EDECEKTİR!"

Yaşanan bu krizin sürmesi sadece iki ülke için tüm dünya için tehlikeli bir döneme girilmesine sebep olur. Hindistan'ın yapmış olduğu saldırılara Pakistan devleti karşılık verecek. Ancak bu karşılıklı bomba atışları uzar ve savaş büyürse başta Türkiye olmak üzere Birleşmiş Milletler ve diğer aktörler müdahale edip krizin son bulmasını sağlayacaktır.

Pakistan Hindistan savaşında nükleer silah kullanılacak mı? Pakistanlı isim açıkladı: Türkiye müdahale edecek

Tabi Türkiye'nin Pakistan ile olan dost ve kardeşlik ilkeleri Hindistan'ın Türkiye'ye karşı tavır almasına sebep oluyor. Burda da BM ve diğer büyük devletler sorumluluk alacaktır.

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