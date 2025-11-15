Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor

11 Kasım Salı günü meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan olayda, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı, Gürcistan'da düştü. Yaşanan elim kaza sonucu 20 askerimiz şehit düştü. Dün Ankara'da düzenlenen askeri törenin ardından kahraman şehitlerimizin naaşı memleketlerine gönderildi. 19 askerimiz dün toprağa verilirken, Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenazesi bugün İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından sonsuzluğa uğurlanacak.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenazesi İstanbul Büyükçekmece'deki baba evine getirildi. Askeri törenle karşılanan şehidin naaşı, ailesinin yaşadığı eve omuzlarda taşındı. Burada helallik alınması sırasında duygusal anlar yaşandı. Daha sonra şehidimizin naaşı Büyükçekmece Küba Camii'ne götürüldü.