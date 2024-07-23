Sıcak hava depremi tetikliyor mu? Ünlü profesörden dikkat çeken açıklama

23 Temmuz 2024 09:48 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 09:50

Türkiye son günlerde adeta bir deprem fırtınası yaşıyor. Hemen hemen tüm bölgelerde birbiri ardına kayda alınan küçük ve orta ölçekli depremler son olarak Çanakkale'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem eklendi.

Bu son sarsıntı sonrası 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrası gündeme taşınan "Sıcak hava depremi tetikliyor mu?" sorusunu bir kez daha akıllara getirdi. Peki gerçekten de sıcak hava ile deprem arasında doğrudan ya da dolaylı bir ilişki var mı?

Konuya ilişkin İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) ünlü Jeolog Prof. Dr. Okyan Tüysüz, önemli açıklamalarda bulundu. İşete Habertürk'e konuşan Tüysüz'ün deprem konusunda kafalarda oluşan sorulara verdiği yanıtlar:

BU KADAR SIK DEPREM YAŞANMASI NORMAL Mİ?

Türkiye'de bilinen 485 fay var. Bunlardan biri deprem üretse deprem etkinliği sürmüş oluyor. Herhangi olağan dışı durum yok. Özellikle 4-5 gibi depremler her an meydana gelebilir. Buna başka anlamlar yüklemek manasız.

SICAK HAVA DEPREMİ TETİKLİYOR MU?

6 Şubat depremi Şubat'ta kar yağarken oldu. Kar yağdığı zaman deprem oluyor diyemeyeceğimiz gibi. Sıcaklıklar, soğukluklar ve diğer meteorolojik olaylarla depremin ilgisi yok.

DEPREM AÇISINDAN EN RİSKLİ BÖLGELER NERELER?

Ege bölgesi ve bugün deprem de dahil olmak üzere dünyanın en sık bölgelerinden birisi. En büyük deprem değil ama sık deprem üreten bölgelerden.

Büyük deprem beklentisi olan yerler Marmara, Bingöl Yedisu gibi bölgeler. Buralar artık zamanını doldurmuş herhangi bir zamanda olabilecek depremler.