Kocaeli yangın faciası sonrası üst düzey çok sayıda isim açığa alındı: Çalışma Bakanlığı duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR Cimer'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin yangın faciasındaki soruşturmanın selameti açısından açığa alındıklarını duyurdu.

7 KAMU GÖREVLİSİ AÇIĞA ALINDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Kocaeli’nin Dilovası’nda meydana gelen yangınla alakalı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kocaeli ili Dilovası ilçesinde meydana gelen elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Söz konusu olayla ilgili olarak Bakanlığımız tarafından iki başmüfettiş ve bir müfettiş görevlendirilmiş olup, süreç tüm yönleriyle titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

7 kişinin açığa alındığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca olayla ilgili olarak SGK ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli hakkında soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın selameti açısından SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel açığa alınmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına sürecin her aşaması dikkatle takip edilmekte ve gerekli tüm adımlar atılmaktadır" denildi.

2 VARDİYA AMİRİ GÖZALTINDA

Yürütülen soruşturmada 2 vardiya amiri gözaltına alındı. Gözaltı kararı olan 1 kişinin ise hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, ortadan kaybolan iş yeri sahibi K.O'yu kaçma hazırlığı yaparken Yalova'da yakalamış ve aracından valizleri çıkmıştı. K.O'nun oğlu İ.O.'nun ise her yerde arandığı öğrenildi. Olaya ilişkin vardiya amirleri G.B. ve H.E. gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen T.Y'nin ise Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altında olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.