30°
SON DAKİKA!
Gündem
Termometreler çıldırdı, eyyam-ı bahur geri döndü! İşte en sıcak 22 ilimiz

Türkiye yeniden eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına girdi. 22 ilde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. İşte o şehirler....

verilerine göre sıcaklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. Hafta sonu eyyam-ı bahur etkisinin arttığı şehirlerde termometreler rekor kırdı. 22 ilde 40 derecenin üzeri görüldü.

Termometreler çıldırdı, eyyam-ı bahur geri döndü! İşte en sıcak 22 ilimiz

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Bugün 22 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 47,8 derece aralığında ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Hatay'ın Defne ilçesinde 47,8 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Adana'nın Seyhan ilçesi 47,5, Şırnak'ın Cizre ilçesi 46,9 ve Mersin'in Mezitli ilçesi 46,8 dereceyle takip etti.

Termometreler çıldırdı, eyyam-ı bahur geri döndü! İşte en sıcak 22 ilimiz

İŞTE EN SICAK İLLER

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:
İL/İLÇE SICAKLIK(C°)
Hatay, Defne 47,8
Adana, Seyhan 47,5
Şırnak, Cizre 46,9
Mersin, Mezitli 46,8
Osmaniye, Sumbas 46,7
Şanlıurfa, Ceylanpınar 45,8
Kilis, Elbeyli 45,7
Gaziantep, Karkamış 45,3
Kahramanmaraş, Andırın 45,3
Antalya, Serik 45
Mardin, Nusaybin 44,8
Siirt, Kurtalan 44
Aydın, Çine 43,9
Muğla, Milas 43,8
Diyarbakır, Sur 43,5
Burdur, Bucak 43,1
Batman, Hasankeyf 43
Adıyaman il merkezi 42,6
İzmir, Beydağ 42,2
Eskişehir, Sarıcakaya 41,3
Denizli, Sarayköy 40,9
Manisa, Köprübaşı ve Gölmarmara40,6

