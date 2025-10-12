Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Türkiye için 2026 nasıl olacak? Hüseyin Yayman AK Parti'nin planını açıkladı: 2 kelimeyle özetledi

Türkiye'de 2026 yılı için nasıl bir yönetim planının uygulanacağıyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan açıklama geldi. Yayman, 2026'nın reform ve değişim yılı olacağını belirterek CHP'li belediyelerdeki yolsuzluğa da atıfta bulundu. Açıklamada ayrıca kamuda "Şeffaflık, denetim, etkinlik, yerindelik, verimlilik, hesap verebilirlik ve liyakat" vurgusu yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye için 2026 nasıl olacak? Hüseyin Yayman AK Parti'nin planını açıkladı: 2 kelimeyle özetledi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 23:25
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 23:25

2025 yılının bitmesine iki buçuk ay gibi bir süre kalırken 'da 'de nasıl bir yönetim stratejisi uygulanacağıyla ilgili 'den önemli bir açıklama geldi.

Partinin Genel Başkan Yardımcısı , sosyal hesabından yaptığı paylaşımla AK Parti'nin milletin umudunu reformlarla büyüten, değişimi yöneten, büyük toplumsal bir hareketin adı olduğunu, bu inançla 25 yıl boyunca sessiz devrimler gerçekleştirdiğini belirtti.

Türkiye için 2026 nasıl olacak? Hüseyin Yayman AK Parti'nin planını açıkladı: 2 kelimeyle özetledi

"AK PARTİ SİYASETİ MİLLETİN LEHİNE DÖNÜŞTÜRDÜ"

"Kurulduğu günden bu yana siyaseti statükonun değil, değişimin ve milletin lehine dönüştüren AK Parti bugün de Türkiye'yi yeni bir süreciyle geleceğe hazırlamaktadır. 2026 yılı bizim için reform ve değişim yılı olacaktır." ifadelerini kullanan Yayman, şunları kaydetti:

"CHP'li belediyelerin kamu kaynaklarını kendi kasasına, yerel siyaseti ise çıkar çevrelerine devretmesinin ülkemize neye mal olduğunu hep birlikte görüyoruz. Milletin emanetini hizmete dönüştürmek yerine ranta tahvil eden bu zihniyetin Türkiye'de bir daha kök salmasına izin veremeyiz. Bu sebeple önümüzdeki dönemi hem yerel yönetimlerde hem de kamu idaresinde 'şeffaflık, denetim, etkinlik, yerindelik, verimlilik, hesap verebilirlik ve liyakat' ilkeleri ekseninde yeni bir reform seferberliği olarak görüyoruz."

Türkiye için 2026 nasıl olacak? Hüseyin Yayman AK Parti'nin planını açıkladı: 2 kelimeyle özetledi

"21. YÜZYILI TÜRKİYE YÜZYILI YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sanayide dönüşüm, dijital ve yeşil kalkınma, üretim ekonomisine geçiş gibi alanlarda büyük bir hazırlık içerisinde olduklarını aktaran Yayman, bu reform dalgasının, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin Türkiye'sini de inşa edecek bir vizyonun yansıması olduğuna işaret etti.

Yayman, 2035 hedefi için yazılımları güncelleyip, yeni bir hikaye vaadiyle milletin karşısına çıkacaklarını belirterek, "Biz inanıyoruz ki AK Parti, hem aziz milletimizin hem de demokrasimizin yenilenme, değişim ve reform iradesidir. Söz veriyoruz, 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacağız." ifadelerini kullandı.

https://x.com/HuseyinYayman/status/1977045213672616053

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Pervin Buldan'ın talebine cevap! Öcalan detayı çok düşündürecek
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi! Türkiye'de üçüncü olacak
ETİKETLER
#Türkiye
#ak parti
#hüseyin yayman
#2026
#reform
#Yönetim Stratejisi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.