Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı ne kadar? Bakan Yerlikaya açıkladı

AK Parti Kilis İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen "Teşkilat Buluşması" programında yaptığı konuşmada ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı hakkında bilgi verdi.

"TÜRKİYE TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLDU"

Yerlikaya, göç konusunun tüm dünyanın gündeminde olduğuna işaret ederek "Düzensiz göçün ne demek olduğunu, mazlumlara kucak açmanın ne anlama geldiğini önce gelin Kilisli kardeşlerime sorun." dedi. Yerlikaya konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Göç konusunda Türkiye, vicdanın ve merhametin kurumsallaştığı, insanlık onurunu merkeze alan bir anlayışı esas aldı. Bu yönüyle de tüm dünyaya örnek oldu. İlkemiz hukuktur, vicdandır, medeniyet değerlerimizdir.

"ESED ZULMÜNÜN ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇECEK"

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu ilkelerimizden de bir santim olsun geri adım atmadık. Suriye konusunda, tıpkı Gazze’de olduğu gibi haklının ve mazlumun yanında olduk. Zulmün, açlığın ve savaşın kıyısında olanlara sırtımızı dönmedik. Çığlıkları asla duymamazlıktan gelmedik.

8 Aralık'ta Esed zulmünün sona ermesinin üzerinden 1 yıl geçecek. 8 Aralık'tan bugüne, gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 550 bin oldu. 2016 yılından bugüne, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüş yapan Suriyelilerin sayısı da 1 milyon 290 bine ulaştı."