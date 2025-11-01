Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı ne kadar? Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de Esed rejiminin geçen yıl 8 Aralık'ta düşmesinin ardından Türkiye'den ülkesine dönen Suriyelilerin sayısının 550 bini bulduğunu söyledi. Yerlikaya, 2016'dan bu yana olan toplam geri dönüşün ise 1 milyon 290 bine ulaştığını bildirdi.

Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı ne kadar? Bakan Yerlikaya açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 17:54
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 18:49

AK Parti İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen "Teşkilat Buluşması" programında yaptığı konuşmada ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı hakkında bilgi verdi.

Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı ne kadar? Bakan Yerlikaya açıkladı

"TÜRKİYE TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLDU"

Yerlikaya, konusunun tüm dünyanın gündeminde olduğuna işaret ederek "Düzensiz göçün ne demek olduğunu, mazlumlara kucak açmanın ne anlama geldiğini önce gelin Kilisli kardeşlerime sorun." dedi. Yerlikaya konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Göç konusunda , vicdanın ve merhametin kurumsallaştığı, insanlık onurunu merkeze alan bir anlayışı esas aldı. Bu yönüyle de tüm dünyaya örnek oldu. İlkemiz hukuktur, vicdandır, medeniyet değerlerimizdir.

Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı ne kadar? Bakan Yerlikaya açıkladı

"ESED ZULMÜNÜN ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇECEK"

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu ilkelerimizden de bir santim olsun geri adım atmadık. Suriye konusunda, tıpkı Gazze’de olduğu gibi haklının ve mazlumun yanında olduk. Zulmün, açlığın ve savaşın kıyısında olanlara sırtımızı dönmedik. Çığlıkları asla duymamazlıktan gelmedik.

Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı ne kadar? Bakan Yerlikaya açıkladı

8 Aralık'ta Esed zulmünün sona ermesinin üzerinden 1 yıl geçecek. 8 Aralık'tan bugüne, gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 550 bin oldu. 2016 yılından bugüne, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüş yapan Suriyelilerin sayısı da 1 milyon 290 bine ulaştı."

ETİKETLER
#Türkiye
#göç
#suriyeliler
#kilis
#Esed
#Gündem
