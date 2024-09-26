Türkiye'nin kirli havada "Kara Rapor 2024" sonucu açıklandı, sonuçlar kötü: Birinci ilimiz belli oldu!

26 Eylül 2024 18:05 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 18:11

Türkiye'nin en kirli havasına sahip şehirlerinin belirlendiği Kara Rapor 2024 sonuçları belli oldu. Rapora göre en kötü havayı soluyan şehrimiz belli oldu. İstanbul ve Ankara için de sonuçlar kötü. Genel nüfusa bakıldığında nüfusun yüzde 92'si için kirli havanın solunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Hava kalitesinin ve kirli havanın şehirlerimize yansımalarını ve sonuçlarını ölçen Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP), "Kara Rapor 2024" sonuçlarını paylaştı. İzmirliler limitin de üzerinde kirli hava solurken Ankara​ ve İstanbul​ sınırda. Göztepe ilçesi de en kirli havanın ölçüldüğü yer olarak tespit edildi. PM10 ve kanserojen PM2,5 ölçümünün İstanbul, Ankara ve İzmir​'de yeterli veri ölçümünün yapılmadığı ortaya çıktı.

İSTANBULLULAR DSÖ'NÜN SINIR KOYDUĞU DEĞERİN 2,5 KATI PİS HAVA SOLUYOR

İstanbul'da yaşayanlar 2022 süresince 38,41 μg/m3 PM10 kirlilik ölçülen havayı soludu. İstanbullular bu sonuca göre Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kılavuz değerinin 2,5 katı pis hava soludu.

Kansorejen partikül madde PM2,5 ise yeterince ölçülemediği belirlendi. Ankara'da 2022'de PM10 yıllık ortalaması 39,25 μg/m3, İzmir'de ise 45,18 μg/m3'tü.

EGZOZ DUMANI MEME KANSERİ YAPIYOR

Raporda ayrıca "Egzoz dumanı solumak meme kanseri riskini artırıyor. Fransa'da yıllık meme kanseri vakalarının yüzde 3,15'i, ana kaynağı trafik olan NO2'ye atfediliyor. Bu artışın maliyeti yıllık 825 milyon avro." ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 92'Sİ PİS HAVA SOLUYOR

İstanbul Beyoğlu'nda raporun tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan THHP Koordinatörü Deniz Gümüşel, temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşama hakkının etkili biçimde kullanılabilmesi için etkin bir hava kalitesi​ izleme sistemi kurulması ve bu sistemden elde edilen verilerin doğru değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin hava kalitesi izleme sistemine ilişkin altyapı olduğunu ancak bu altyapının etkin işletilemediğini ifade eden Gümüşel, "Özellikle fosil yakıt kullanan ağır sanayinin olduğu bölgelerde hava kalitesi düzenli takip edilmiyor. Maalesef Türkiye'de nüfusun yüzde 92'sinden fazlası hala Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre kirli hava soluyor." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN EN KİRLİ HAVASI GÖZTEPE İLÇESİ

Gümüşel, İstanbul'da 29 istasyon olduğunu ancak bu istasyonların yarısından düzenli veri alınabildiğini kaydederek, "Bu yıl İstanbul'da Göztepe en kirlisi görünüyor. Kentsel dönüşümün de bu toz emisyonlarında katkısı olabildiğini tahmin ediyoruz." dedi.

Prof. Dr. Gamze Varol ise Kara Rapor 2024'ün en çarpıcı vurgularından birinin, hava kirliliği ile meme kanseri arasındaki ilişkinin ortaya konması olduğunu belirtti.

Dünyada bu ilişkiye işaret eden bilimsel araştırmaların sayısının giderek arttığına dikkati çeken Varol, "ABD'de yapılan bir araştırmaya göre PM2,5'a daha fazla maruz kalınan bölgelerde yaşayanlarda meme kanseri vakalarında yüzde 8'lik bir artış gözlemlendi." diye konuştu.

Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan da şunları kaydetti:

"2022’de kazalar, yaralanmalar ve COVID19 nedenli ölümler harici gerçekleşen 30 yaş üstü toplam ölümlerin yüzde 14.2’si hava kirliliği kaynaklıydı. DSÖ’nün son raporuna göre, küresel olarak hava kirliliği beş nedene bağlı (ASYE, KOAH, KKH, akciğer kanseri ve felç) ölümlerin yüzde 19'undan sorumludur."