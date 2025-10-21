Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Yeni aldığı aracı için adak kesti başına gelmeyen kalmadı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir vatandaşın ''otomobilin her tarafında kan var'' ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Çok sayıda polis bölgeye intikal etti. Araçtaki kan izlerinin, yeni alınan araç için kesilen adaktan kaynaklandığı anlaşılınca herkes rahat bir nefes aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 13:54

Arabası için kestiği adak kanı, ortalığın karışmasına neden oldu. ’ta Çağlayan İlköğretim Okulu arkasında bir vatandaş, park halindeki beyaz bir araçta kan görünce durumu trafik polislerine bildirdi.

Yeni aldığı aracı için adak kesti başına gelmeyen kalmadı!

İHBAR ÜZERİNE POLİS MERKEZİNE BİLGİ VERİLDİ

Olay yerine gelen , aracın arka plakası ve ön sol çamurluğunda kan olduğunu fark ederek, sahibine ulaşılması için polis merkezine bilgi verdi.

Yeni aldığı aracı için adak kesti başına gelmeyen kalmadı!

ADAK KANINI SÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Kısa süre sonra otomobilin başına gelen kadın sürücü, aracını yeni aldığını ve gelenekler doğrultusunda aracı için kesilen adak kanını otomobilin farklı bölgelerine sürdüğünü açıkladı.

Araç sahibi kadının açıklamasının ardından trafik polisi, görev yerine geri döndü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev sahibine bomba şoku! Evden ayrılınca tespit edildi, polisler alarma geçti
Eskişehir'de tüyler ürperten tabut! Polisler alarma geçti
ETİKETLER
#trafik polisi
#antalya
#araç
#manavgat
#Adak Kanı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.