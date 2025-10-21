Yeni aldığı aracı için adak kesti başına gelmeyen kalmadı!

Arabası için kestiği adak kanı, ortalığın karışmasına neden oldu. Antalya Manavgat’ta Çağlayan İlköğretim Okulu arkasında bir vatandaş, park halindeki beyaz bir araçta kan görünce durumu trafik polislerine bildirdi.

İHBAR ÜZERİNE POLİS MERKEZİNE BİLGİ VERİLDİ

Olay yerine gelen trafik polisi, aracın arka plakası ve ön sol çamurluğunda kan olduğunu fark ederek, araç sahibine ulaşılması için polis merkezine bilgi verdi.

ADAK KANINI SÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Kısa süre sonra otomobilin başına gelen kadın sürücü, aracını yeni aldığını ve gelenekler doğrultusunda aracı için kesilen adak kanını otomobilin farklı bölgelerine sürdüğünü açıkladı.

Araç sahibi kadının açıklamasının ardından trafik polisi, görev yerine geri döndü.