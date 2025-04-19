Zirai dondan zarar gören çiftçilere hükümetten destek! Bakan Bolat açıkladı: Zararı gidereceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatyalı İş İnsanları Derneği'nin (MİAD) düzenlenen geleneksel aylık toplantısında, "Ülkemizde Ticaretin Geleceği ve İş Dünyasında Yeni Fırsatlar" başlıklı konuşma gerçekleştirdi. Zirai dondan ötürü zarar gören çiftçilere destek verilecek mi? sorusunu da cevaplayan Bolat; 'Çiftçilerimizin yanında yer alacağız ve hasar tespitlerden sonra zarar ve maliyetler noktasında hükümet olarak çiftçilerimiz için gerekeni bugüne kadar yaptığımız gibi yapacağız' dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatyalı İş İnsanları Derneği'nin (MİAD) düzenlenen geleneksel aylık toplantısında, "Ülkemizde Ticaretin Geleceği ve İş Dünyasında Yeni Fırsatlar" başlıklı konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasına Malatya'nın tarihi ve kültürel özelliklerinden ve MİAD'ın kuruluşundan bugüne kadar yaptığı faaliyetlerden bahsederek başlayan Bolat, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı yıkımı ve Malatya'ya etkilerini anlattı.

Bölgenin yeniden inşasının köy evleri, konutlar, iş yerleri, hastaneler, okullar, altyapı ve üstyapı faaliyetleriyle devam ettiğini ve Türkiye'nin dünyanın en büyük şantiyesi olduğunu dile getiren Bolat, "Bunu görmemek veya bunu görüp de inkar etmek gerçekten başka bir şey. Ama Türkiye bunu başardı. Bir iki senelik bir faaliyet kaldı. Dünyanın depremlerden en çok etkilenen ülkesi Japonya'dır.

Japon yetkililerin bile hayranlıkla takdir ettiği bir gerçektir bu" dedi.

'ÜLKEMİZDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANIYOR'

Türkiye'nin büyük bölümünde yaşanan zirai don ile ilgili açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "65 kadar ili irili ufaklı ili etkiledi ama esas itibarıyla 38 il gözüküyor. İlk andan itibaren hükümetimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri başta olmak üzere sahadaydılar. Ticaret Bakanlığı ekiplerimiz de. İklim değişikliğinin gerçek olduğunu görüyoruz. Nisan ayını tamamlamak üzereyiz, ikinci yarısındayız. Hala bazı yerlerde karlı günler görebiliyoruz. İşte iklim değişikliği bu.

Bir anda dolu vuruyor, don oluyor, büyük bir kuraklık ürünleri yakıp geçiyor. Bunlarla hep karşılaşacağız. Bu nedenle Mecliste şu anda İklim Değişikliği Kanunu görüşülüyor. Bu çok önemli. Avrupa Birliği'nin yeşil ekonomisine uyum sağlamak zorundayız. Çünkü birçok sektörde Sınırda Karbon Vergisi gelecek Rekabetçiliğimiz açısından çok kritik bir süreç. O nedenle İklim Değişikliği Kanunu geçmek zorunda. Emisyon ticaret sistemi kurulmak zorunda.

ÇİFTÇİYE DESTEK VERİLECEK Mİ?

Zirai don sonrası hasar tespit çalışmalarının sürüyor. Havalar ısındıkça hasar durumunun daha net anlaşılıyor. Çiftçilerimizin yanında yer alacağız ve hasar tespitlerden sonra zarar ve maliyetler noktasında hükümet olarak çiftçilerimiz için gerekeni bugüne kadar yaptığımız gibi yapacağız" ifadelerini kullandı.