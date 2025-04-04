Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Merve Yaz
Merve Yaz
Son Yazılar
Tüm yazılar
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Haber

Kaçış yöntemlerimiz: Kulaklıklara sığınmak mı, sayfalara saklanmak mı?

GİRİŞ:
2025-04-04
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
2025-04-04
saat ikonu 16:29

Sabahın erken saatleri ya da mesai dönüşü… Metroda ya da otobüste onlarca insan var Ama herkes kendi dünyasında. Kimi kulaklıklarını takıp dünyayı dışarıda bırakıyor, kimi kitabına gömülüp satırlar arasında kayboluyor. Son yıllarda, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla üçüncü bir grup daha ortaya çıktı: Video izleyenler, oyun oynayanlar, ekranlara kapananlar…
Ancak bugün özellikle iki gruba odaklanalım: Müzik dinleyenler ve kitap okuyanlar.

DÜŞÜNCELERİ SUSTURMAK MI, YÖN VERMEK Mİ?

Peki, neden bazıları müziğe sığınırken, diğerleri kitapların dünyasına çekiliyor? Psikologlara göre bu tercih, beynin işleyişiyle ilgili. Müzik, doğrudan duyguları harekete geçirir; dinleyenin ruh hâline göre ya yatıştırır ya da coşturur. Kitap okumak ise daha karmaşık bir süreçtir. Beyin, okunan metni anlamlandırır, karakterleri hayal eder, olay örgüsünü takip eder. Kimi düşüncelerini susturmak için müziğe yönelir, kimi ise düşüncelerine yön vermek için kitaplara…

HAZIR DÜNYALARA MI SIĞINIYORUZ

Burada dikkat çeken bir nokta var: Günümüzde toplu taşımada kitap okuyanların sayısı azalırken, kulaklık takanlar ve ekranlara kapananlar giderek artıyor. Belki de artık düşünmek istemiyoruz. Belki de hayal gücümüzü kullanmak yerine, bize sunulan hazır dünyalara sığınmayı tercih ediyoruz. Sayfaların arasında kendi imgelerimizi yaratmak yerine, ekrandaki görüntüleri tüketmeyi daha kolay buluyoruz.

NEDEN KAÇMAYA İHTİYAÇ DUYUYORUZ?

Bu noktada, “Eskiden insanlar daha çok kitap okurdu, şimdiki nesil sadece tüketiyor” demek işin en kolayı olurdu. Ancak mesele bundan daha derin. Günümüz insanı, özellikle şehir hayatında, o kadar çok uyaranla çevrili ki bazen en kolay kaçış yolunu seçiyor. Asıl sorgulamamız gereken belki de neden bu kadar kaçma ihtiyacı hissettiğimizdir.

O hâlde soruyu tersine çevirelim: Hepimiz bir şekilde kaçıyorsak, bu kaçıştan en çok ne kazanabiliriz? Müzik sadece bir arka plan sesi mi, yoksa ruhumuza gerçekten iyi gelen bir terapi mi? Kitap okumak basit bir alışkanlık mı, yoksa hayal gücümüzü genişleten bir yolculuk mu? Ve belki de en önemlisi: Kulaklıkları takıp dünyayı sustururken ya da kitaplara gömülüp gerçeklikten kaçarken, aslında kendimize ne anlatıyoruz?

ASIL HİKAYE BELKİ DE YOLDADIR

Belki de cevabı yolda buluruz.

Bir sonraki metro yolculuğunda, kulaklıkları bir anlığına çıkarıp, ekranı kapatıp çevremize bakalım. Kim bilir, belki asıl hikâye tam da yanı başımızda yaşanıyordur.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.