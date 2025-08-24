Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Malazgirt’te fener alayı coşkusu

Muş’un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünde binlerce kişi Türk bayraklarıyla fener alayında buluştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Malazgirt’te fener alayı coşkusu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 00:45
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 00:45

Kaymakamlığı önünde toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Meydanı’na yürüdü.

Malazgirt’te fener alayı coşkusu

Yürüyüşe Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Okçular Vakfı Genel Sekreteri Ali İhsan Öz ve ilçe protokolü katıldı.

Okçular Vakfı atlı okçuluk ekibi, Van Jandarma atlı ekibi ve Ankara Yunus ekipleri, alaya renk kattı.

VALİ ÇAKIR’DAN COŞKULU MESAJ

Malazgirt’te fener alayı coşkusu

Yürüyüşün ardından konuşan Vali Çakır, kalabalığa seslendi: “Çok değerli Malazgirt halkı ve kıymetli misafirlerimiz, Malazgirt her daim misafirlerini baş tacı yapmıştır. İnşallah salı günü Sayın Cumhurbaşkanımızı coşkulu bir kalabalıkla karşılayacağız. Tüm hemşehrilerimi Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’ndaki programa davet ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın.” Çakır, ’ın Malazgirt’te önemli mesajlar vereceğini vurguladı.

YUNUSLARIN NEFES KESEN GÖSTERİSİ

Fener alayının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri, Malazgirt Otoparkı’nda motosiklet gösterileriyle izleyenleri büyüledi.

Malazgirt’te fener alayı coşkusu

Zorlu hareketleriyle alkış toplayan ekip, Vali Çakır tarafından tebrik edildi.

Malazgirt’te fener alayı coşkusu

Gece, tarihi coşku ve modern şovların birleşimiyle unutulmaz bir kapanış yaptı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ahlat’ta Malazgirt coşkusu İsmail Altunsaray’la taçlandı
Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor
Malazgirt'in ruhu semalarda: Çelik Kanatları hayranlıkla izlediler!
ETİKETLER
#Kültür - Sanat
#cumhurbaşkanı erdoğan
#15 temmuz
#malazgirt
#Okçular Vakfı
#Yunus Ekipleri
#Motosiklet Gösterisi
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.