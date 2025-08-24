Malazgirt’te fener alayı coşkusu

Malazgirt Kaymakamlığı önünde toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle 15 Temmuz Meydanı’na yürüdü.

Yürüyüşe Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Okçular Vakfı Genel Sekreteri Ali İhsan Öz ve ilçe protokolü katıldı.

Okçular Vakfı atlı okçuluk ekibi, Van Jandarma atlı ekibi ve Ankara Yunus ekipleri, alaya renk kattı.

VALİ ÇAKIR’DAN COŞKULU MESAJ

Yürüyüşün ardından konuşan Vali Çakır, kalabalığa seslendi: “Çok değerli Malazgirt halkı ve kıymetli misafirlerimiz, Malazgirt her daim misafirlerini baş tacı yapmıştır. İnşallah salı günü Sayın Cumhurbaşkanımızı coşkulu bir kalabalıkla karşılayacağız. Tüm hemşehrilerimi Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’ndaki programa davet ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın.” Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malazgirt’te önemli mesajlar vereceğini vurguladı.

YUNUSLARIN NEFES KESEN GÖSTERİSİ

Fener alayının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri, Malazgirt Otoparkı’nda motosiklet gösterileriyle izleyenleri büyüledi.

Zorlu hareketleriyle alkış toplayan ekip, Vali Çakır tarafından tebrik edildi.

Gece, tarihi coşku ve modern şovların birleşimiyle unutulmaz bir kapanış yaptı.