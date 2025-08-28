Topraktan tarif fışkırdı! Üstünde yazan sözler arkeologları bile şaşkına çevirdi

Ülkenin her köşesinden tarih fışkırıyor. Bu kez son duran Denizli'nin Çal ilçesi oldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen düzenleme çalışmaları sırasında, dolgu toprak içerisinde kabartmalı bir taş bulundu.

BAŞKA BİR BÖLGEDEN GETİRİLMİŞ

Ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine Çal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. İlk tespitlerin ardından durum Denizli Müze Müdürlüğü'ne bildirildi. Bölgeye gelen uzman ekipler, antik eseri, incelenmek üzere müzeye götürüldü. Üzerinde asker tasviri ve "Apollon'un oğlu asker" yazısının bulunduğu stelanın bulunduğu dolgu toprağının, 10 yıl önce Çal'ın Kumral mevkiinden getirildiği öne sürüldü.



Eser hakkında bilgi veren Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, "Mahallemizde park düzenlemesi sırasında antik döneme ait olduğu düşünülen bir taş levha bulundu. Ekiplerimiz derhal yetkililere bilgi vererek taşın güvenli bir şekilde müze müdürlüğüne teslim edilmesini sağladı. Bu süreçte özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çal, tarih dolu bir ilçemizdir ve bu buluntunun geçmişimize ışık tutacağına inanıyoruz" dedi.