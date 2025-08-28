Menü Kapat
Topraktan tarif fışkırdı! Üstünde yazan sözler arkeologları bile şaşkına çevirdi

Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapan Türkiye'de, yine arkeolojik bir gelişme yaşandı. Hem de bu kez sadece park düzenlemesi sırasında bulundu. Denizli'nin Çal ilçesinde yapılan çevre düzenlemesi sırasında, antik döneme ait kabartmalı taş levha (stela) bulundu. At üzerinde bir insan figürü bulunan eserin, Apollon'un oğluna ait bir asker tasviri barındırdığı belirlendi. Denizli Belediye Başkanı Ahmet Hakan, "Çal, tarih dolu bir ilçemizdir ve bu buluntunun geçmişimize ışık tutacağına inanıyoruz" dedi.

Topraktan tarif fışkırdı! Üstünde yazan sözler arkeologları bile şaşkına çevirdi
Ülkenin her köşesinden tarih fışkırıyor. Bu kez son duran 'nin ilçesi oldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen düzenleme çalışmaları sırasında, dolgu toprak içerisinde kabartmalı bir taş bulundu.

Topraktan tarif fışkırdı! Üstünde yazan sözler arkeologları bile şaşkına çevirdi

BAŞKA BİR BÖLGEDEN GETİRİLMİŞ

Ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine Çal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. İlk tespitlerin ardından durum Denizli Müze Müdürlüğü'ne bildirildi. Bölgeye gelen uzman ekipler, antik eseri, incelenmek üzere müzeye götürüldü. Üzerinde asker tasviri ve "Apollon'un oğlu asker" yazısının bulunduğu stelanın bulunduğu dolgu toprağının, 10 yıl önce Çal'ın Kumral mevkiinden getirildiği öne sürüldü.

Topraktan tarif fışkırdı! Üstünde yazan sözler arkeologları bile şaşkına çevirdi


Eser hakkında bilgi veren Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, "Mahallemizde park düzenlemesi sırasında antik döneme ait olduğu düşünülen bir taş levha bulundu. Ekiplerimiz derhal yetkililere bilgi vererek taşın güvenli bir şekilde müze müdürlüğüne teslim edilmesini sağladı. Bu süreçte özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çal, tarih dolu bir ilçemizdir ve bu buluntunun geçmişimize ışık tutacağına inanıyoruz" dedi.

