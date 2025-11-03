Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Türk müziğinin çınarı, "Hocaların Hocası" Süheyla Altmışdört aramızdan ayrıldı

Bir asrı aşan ömrünü binlerce öğrenci yetiştirmeye adayan, Bülent Ersoy ve Ahmet Özhan gibi ünlü isimlerin de hocası olan kıdemli sanatçı Süheyla Altmışdört vefat etti.

Türk müziğinin çınarı,
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 01:10
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 01:10

Türk Musikisi dünyasının en köklü isimlerinden biri olan ve “Hocaların Hocası” unvanıyla tanınan sanatçı Süheyla Altmışdört, hayata gözlerini yumdu. Vefat haberi, sanat ve sanatsever camiasında derin bir üzüntüye yol açtı.

Türk müziğinin çınarı, "Hocaların Hocası" Süheyla Altmışdört aramızdan ayrıldı

Konuya ilişkin Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türk musikisi dünyasının en kıdemlisi olarak bir asrı geçen ömrünü, yetiştirdiği binlerce öğrencisine adayan hocaların hocası Süheyla Altmışdört Hanımefendi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü paylaşıyoruz. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

Türk müziğinin çınarı, "Hocaların Hocası" Süheyla Altmışdört aramızdan ayrıldı

BÜLENT ERSOY VE AHMET ÖZHAN'IN DA HOCASIYDI

1926 yılında Trabzon'da dünyaya gelen usta sanatçı, Bülent Ersoy, Ahmet Özhan ve Coşkun Sabah gibi 'nin önde gelen pek çok ismine hocalık yaptı. İlk ve ortaöğrenimini Trabzon'da tamamlayan sanatçı, 1948 yılında İstanbul'a geldi.

Türk müziğinin çınarı, "Hocaların Hocası" Süheyla Altmışdört aramızdan ayrıldı

BİR ÖMÜR SANAT EĞİTİMİNE ADANDI

Sanatçı, 1954 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği bölümünü bitirdi. Münir Nurettin Selçuk, Fulya Akaydın, Şefik Gürmeriç ve Mesud Cemil'den eğitim alan Altmışdört, mezuniyetinin ardından hemen eğitim vermeye başladı.

Türk müziğinin çınarı, "Hocaların Hocası" Süheyla Altmışdört aramızdan ayrıldı

ve Klasik Türk Müziği alanlarında hocalık ve koro yöneticiliği görevlerini üstlenen Altmışdört, özellikle 1963 yılından itibaren Klasik Türk Müziği Korosu'nu (Üniversite Korosu) çalıştırıp yönetti ve koro ile sayısız konser verdi. Aynı zamanda Türkiye'nin pek çok yerinde konservatuvarların kurulmasına öncülük etti. İstanbul Radyosu'nda uzun yıllar radyo konserleri veren usta sanatçı, Üniversite Korosu'nda 42 yıl sürdürdüğü görevini 2005 yılında Elif Ahıs'a devretmişti.

ETİKETLER
#ölüm
#istanbul üniversitesi
#türk halk müziği
#türk sanat müziği
#Süheyla Altmışdört
#Hoca
#Üniversite Korosu
#Kültür - Sanat
