Altın Portakal ödülleri sahiplerini buldu! Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 62. yılıyla 24 Ekim – 2 Kasım 2025 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Festival kapsamında genç aktör ve aktrislerin başarılı performansları nedeniyle verilen Başarı Ödülleri, bu yıl Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı’ya takdim edilecek.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24 Ekim-2 Kasım'da düzenlenecek festival çerçevesinde hazırlıklar sürüyor.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında onur ödülünü bu yıl Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen alacak.

Onur ödülüne layık görülen Aksoy, İstanbul Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun olduktan sonra Münih Müzik Akademisi'nde eğitimini sürdürdü.

Devlet Opera ve Balesi'nde sanat yaşamına başlayan Aksoy, tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında 40 yıla yaklaşan kariyeriyle unutulmaz eserlere imza attı.

Onur ödülüne layık görülen diğer isim Tanrıöğen ise tiyatro sahnesinde başladığı oyunculuk kariyerinde, 1996'da Yavuz Turgul'un yönettiği "Eşkıya" filmiyle sinemaya adım attı.

Festivalde başarı ödülleri ise başarılı oyunculuk performanslarıyla bu yıl Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya takdim edilecek.

Öte yandan "Sinema Emek Ödülü"nü Feride Çiçekoğlu, "Genç Sinemacı Başarı Ödülü"nü ise Cansu Baydar alacak.

Ödüller, 25 Ekim'de yapılacak açılış töreninde sahiplerine verilecek.

MERVE DİZDAR’IN KARİYER YOLCULUĞU

Başarı Ödülü’ne layık görülen Merve Dizdar, tiyatro kariyerine 2010 yılında Çok Yaşa Dünya oyunu ile başladı. 2017’de Yutmak oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödülünü kazanan Dizdar, Alice Müzikali ile Altın Kelebek Başarı Ödülü’nü aldı.

Sinema dünyasına Bir Ses Böler Geceyi filmiyle adım atan Dizdar, Mandıra Filozofu, Yok Artık 2, Organik Aşk Hikâyeleri, Körfez, Batlır, Bir Aşk İki Hayat, Eltilerin Savaşı ve Kar ve Ayı filmleriyle performansını sürdürdü. 2023 yılında Cannes Film Festivali’nde Kuru Otlar Üstüne filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan ilk Türk oyuncu olarak sinema tarihine geçti. Dijital platformlarda da Yüz (Büyük Günahlar), Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?, Erşan Kuneri ve Magarsus gibi yapımlarda başrol oynadı.

SELAHATTİN PAŞALI’NIN BAŞARI ÖYKÜSÜ

Diğer Başarı Ödülü sahibi Selahattin Paşalı, oyunculuk kariyerine 2017’de Kalp Atışı dizisiyle başladı. Tiyatro sahnesinde Fotoğraf 51 oyunu ile uzun süre sahneye çıkan Paşalı, sinemada Bir Umut Yeter, Leke, Babil ve dijital platformlarda Aşk 101, Pera Palas’ta Gece Yarısı gibi yapımlarda rol aldı.

Paşalı, 2022’de başrolünü Ece Çeşmioğlu ile paylaştığı Mukavemet ve dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde yapan Kurak Günler filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı. Aynı yıl 33. Ankara Film Festivali ve 55. SİYAD tarafından da ödüllendirildi. 2025 yılında Orhan Pamuk’un romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi dizisinde başrol oynayan Paşalı, bir diğer dikkat çekici dizi projesinin çekimlerini de sürdürüyor.