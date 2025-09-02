Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Altın Portakal ödülleri sahiplerini buldu! Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülü, sanatçılar Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen'e, başarı ödülü ise Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya verilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altın Portakal ödülleri sahiplerini buldu! Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 18:11
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 18:11

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 62. yılıyla 24 Ekim – 2 Kasım 2025 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Festival kapsamında genç aktör ve aktrislerin başarılı performansları nedeniyle verilen Başarı Ödülleri, bu yıl ve ’ya takdim edilecek.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24 Ekim-2 Kasım'da düzenlenecek festival çerçevesinde hazırlıklar sürüyor.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında onur ödülünü bu yıl Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen alacak.

Altın Portakal ödülleri sahiplerini buldu! Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya

Onur ödülüne layık görülen Aksoy, İstanbul Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun olduktan sonra Münih Müzik Akademisi'nde eğitimini sürdürdü.

Devlet Opera ve Balesi'nde sanat yaşamına başlayan Aksoy, tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında 40 yıla yaklaşan kariyeriyle unutulmaz eserlere imza attı.

Onur ödülüne layık görülen diğer isim Tanrıöğen ise tiyatro sahnesinde başladığı oyunculuk kariyerinde, 1996'da Yavuz Turgul'un yönettiği "Eşkıya" filmiyle sinemaya adım attı.

Altın Portakal ödülleri sahiplerini buldu! Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya

Festivalde başarı ödülleri ise başarılı oyunculuk performanslarıyla bu yıl Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya takdim edilecek.

Öte yandan "Sinema Emek Ödülü"nü Feride Çiçekoğlu, "Genç Sinemacı Başarı Ödülü"nü ise Cansu Baydar alacak.

Ödüller, 25 Ekim'de yapılacak açılış töreninde sahiplerine verilecek.

Altın Portakal ödülleri sahiplerini buldu! Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya

MERVE DİZDAR’IN KARİYER YOLCULUĞU

Başarı Ödülü’ne layık görülen Merve Dizdar, tiyatro kariyerine 2010 yılında Çok Yaşa Dünya oyunu ile başladı. 2017’de Yutmak oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödülünü kazanan Dizdar, Alice Müzikali ile Altın Kelebek Başarı Ödülü’nü aldı.

Sinema dünyasına Bir Ses Böler Geceyi filmiyle adım atan Dizdar, Mandıra Filozofu, Yok Artık 2, Organik Aşk Hikâyeleri, Körfez, Batlır, Bir Aşk İki Hayat, Eltilerin Savaşı ve Kar ve Ayı filmleriyle performansını sürdürdü. 2023 yılında Cannes Film Festivali’nde Kuru Otlar Üstüne filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan ilk Türk oyuncu olarak sinema tarihine geçti. Dijital platformlarda da Yüz (Büyük Günahlar), Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?, Erşan Kuneri ve Magarsus gibi yapımlarda başrol oynadı.

SELAHATTİN PAŞALI’NIN BAŞARI ÖYKÜSÜ

Diğer Başarı Ödülü sahibi Selahattin Paşalı, oyunculuk kariyerine 2017’de Kalp Atışı dizisiyle başladı. Tiyatro sahnesinde Fotoğraf 51 oyunu ile uzun süre sahneye çıkan Paşalı, sinemada Bir Umut Yeter, Leke, Babil ve dijital platformlarda Aşk 101, Pera Palas’ta Gece Yarısı gibi yapımlarda rol aldı.

Paşalı, 2022’de başrolünü Ece Çeşmioğlu ile paylaştığı Mukavemet ve dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde yapan Kurak Günler filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı. Aynı yıl 33. Ankara Film Festivali ve 55. SİYAD tarafından da ödüllendirildi. 2025 yılında Orhan Pamuk’un romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi dizisinde başrol oynayan Paşalı, bir diğer dikkat çekici dizi projesinin çekimlerini de sürdürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kıskanmak dizisinde Selahattin Paşalı'nın partneri belli oldu
Erdem Kınay'ın açıklamaları Simge Sağın ile Merve Özbey'i karşı karşıya getirdi! Sebebi herkesi şaşırttı
ETİKETLER
#merve dizdar
#türk sineması
#selahattin paşalı
#Antalya Altın Portakal Film Festivali
#Onur Ödülü
#Başarı Ödülü
#Film Festivali
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.