 Suat Vilgen

'Berdan Mardini 15 yaş küçük eşinden boşanıyor' iddiası! Sosyal medyada sinyali verdiler

Geçtiğimiz nisan ayında dünyaevine giren ünlü türkücü Berdan Mardini ile İngilizce öğretmeni eşi Dilara Talay’ın evliliğinde kriz iddiaları gündeme geldi. Çiftin sosyal medya adımları, ayrılık söylentilerini güçlendirdi.

10.08.2025
10.08.2025
11:23

, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu ve kendisinden 15 yaş küçük olan ile nisan ayında sade bir nikâh töreniyle evlenmişti. O dönem yaptığı esprili açıklamayla dikkat çeken Mardini, “Sade bir tören istiyorduk. Millet Paris, Roma, Atina’da evlenir; biz ’i seçtik. Başakşehir de yurtdışı sayılır” demişti.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR

Evlilikleri boyunca sık sık dolu fotoğraflar paylaşan çiftin, son haftalarda sosyal medya hesaplarındaki değişiklikler dikkat çekti. Önce birbirlerini takipten çıkaran Mardini ve Talay, ardından birlikte çekilmiş fotoğraflarını sildi.

ESKİ SOYADINA GERİ DÖNDÜ

Nikâh sonrası sosyal medya hesabındaki soyadını “Mardini” olarak güncelleyen Dilara Talay, son günlerde bu değişikliği geri alarak yeniden “Talay” soyadını kullanmaya başladı. Bu adım, çiftin iddialarını daha da güçlendirdi.

