'Berdan Mardini 15 yaş küçük eşinden boşanıyor' iddiası! Sosyal medyada sinyali verdiler

Berdan Mardini, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu ve kendisinden 15 yaş küçük olan Dilara Talay ile nisan ayında sade bir nikâh töreniyle evlenmişti. O dönem yaptığı esprili açıklamayla dikkat çeken Mardini, “Sade bir tören istiyorduk. Millet Paris, Roma, Atina’da evlenir; biz Başakşehir’i seçtik. Başakşehir de yurtdışı sayılır” demişti.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR

Evlilikleri boyunca sık sık aşk dolu fotoğraflar paylaşan çiftin, son haftalarda sosyal medya hesaplarındaki değişiklikler dikkat çekti. Önce birbirlerini takipten çıkaran Mardini ve Talay, ardından birlikte çekilmiş fotoğraflarını sildi.

ESKİ SOYADINA GERİ DÖNDÜ

Nikâh sonrası sosyal medya hesabındaki soyadını “Mardini” olarak güncelleyen Dilara Talay, son günlerde bu değişikliği geri alarak yeniden “Talay” soyadını kullanmaya başladı. Bu adım, çiftin ayrılık iddialarını daha da güçlendirdi.