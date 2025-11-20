Menü Kapat
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Yasemin Şefkatli zehirlendi, apar topar hastaneye kaldırıldı!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından zehirlendiğini duyurdu. Apar topar kendini yerde bulduğunu belirten fenomen, soluğu hastanede aldı.

20.11.2025
20.11.2025
saat ikonu 11:25

Günlerdir ikiz oğullarının sağlık sorunlarıyla gündemde yer alan ile çifti yeni bir paylaşımla takipçilerini korkuttu. Yasemin Şefkatli yaptığı paylaşımla dün akşam zehirlendiğini belirterek soluğu hastanede aldı.

YASEMİN ŞEFKATLİ ZEHİRLENDİ

Yasemin Şefkatli “Dün akşam zehirlendim Geceyi hastanede geçirdim üzerine sabah çocukları cimnastiğe götürdüm bir de bu beyefendinin vize randevusu vardı ona gittik” dedi.

Yasemin Şefkatli zehirlendi, apar topar hastaneye kaldırıldı!

Hala iyi hissetmediğini belirten Şefkatli, “Size cilt bakımı yaptım diye story çekicekken aniden yerlere serilmemin en gerçek geçişi 😂😂😂 hala toparlayamadım her noktada uyuyorum” dedi.

Yasemin Şefkatli zehirlendi, apar topar hastaneye kaldırıldı!

İDO TATLISES İLE YASEMİN ŞEFKATLİ ÇOCUKLARININ DOKTORUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Oğullarının göz akma problemlerinin devam ettiğini belirten Şefkatli dün yaptığı paylaşımda, “Size sinir bozucu bir şey söyliyim mi? Gözler yine akmaya başladı operasyona rağmen evet.. Bir kaç gündür özellikle hafif grip gibilerdi onunla beraber gözden iyice sıvı gelir oldu ve uyandıklarında gözlerini açamaz oldular şimdi bu noktada sormadan edemiyorum bu çocuklar neden ameliyat oldu ve neden narkoz aldılar? Çok sinirliyim yine ve çok doluyum başta bize net çözüm bu dendi ama gelin görün ki gözler yine böyle ve sürekli akıyor yine başladı ‘neden ağladın sen??’ soruları.” dedi.

Yasemin Şefkatli zehirlendi, apar topar hastaneye kaldırıldı!
