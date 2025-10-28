Alperen Duymaz'lı Beklenen Mehdi dizisine Feyyaz Duman katıldı

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Beklenen Mehdi dizisinde beklenmedik gelişme olmuş ve başrol oyuncusu Bensu Soral diziden ayrılmıştı. Yapıma Kadın dizisiyle popüler olan Feyyaz Duman katıldı.

FEYYAZ DUMAN, BEKLENEN MEHDİ DİZİSİNDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alperen Duymaz’lı yeni iddialı dizi “Beklenen Mehdi” bu hafta sete çıkıyor. Aytaç Çiçek’in yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin güçlü oyuncu kadrosuna Feyyaz Duman katıldı. İbrahim Elma, Kemal Çelik ve Pınar Uysal’ın kaleme aldığı dizide Duman “Zeynel” rolünü oynayacak ve Fatih Gühan’ın oynayacağı “Sadık”ın akıl hocası olarak seyirci karşısına çıkacak.

Kadın başrol oyuncusu için görüşmelerin sürdüğü dizide Alperen Duymaz “Ahrar”, Engin Benli “Mazhar”, Didem İnselel “Zehra”, Taylan Meydan “Çağrı” ve Ilgaz Kaya Işıl olarak seyircisinin karşısına çıkacak.

BENSU SORAL BEKLENEN MEHDİ DİZİSİNDEN AYRILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni iddialı dizisi Beklenen Mehdi'nin çekimler hafta sonu başlıyor. Yapımcılığını İbrahim Elma’nın üstlendiği dizide son dakika gelişme oldu. Şanlıurfa'da çekilecek olan dizide Alperen Duymaz'la partner olacağı gündeme gelen Bensu Soral projeden ayrıldı. Soral'ın şartlarda anlaşamadığı için sete çıkmadan projeden çekildiği öğrenildi.