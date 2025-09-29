Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Aynadaki Yabancı'nın yayın günü belli oldu

Simay Barlas ve Caner Topçu ve Onur Tuna'yı buluşturan Aynadaki Yabancı dizisinde yeni gelişme yaşandı. Merakla beklenen dizinin yayın günü sürpriz bir kararla cumartesi gününe alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aynadaki Yabancı'nın yayın günü belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 17:00

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Aynadaki Yabancı'nın sürpriz bir kararla yayın günü değişti. ve Caner Topçu'yu buluşturan Aynadaki Yabancı dizisi sürpriz bir kararla cumartesi gününe alındı.

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİNİN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aynadaki Yabancı dizisinin yayın tarihi belli oldu. bu cumartesi ekrana gelecek. 28. bölümde ekrana veda edecek olan Can Borcu’nun kalan son 2 bölümü çarşamba akşamları yayınlanacak. Bu durumda Kuruluş Orhan 15 Ekim’de yayınlanacak.

Aynadaki Yabancı'nın yayın günü belli oldu

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Geçirdiği estetik operasyon sonrası beklenmedik bir komplikasyon yaşayan Azra, hafızasının bir bölümünü kaybeder. Yüzünü neden değiştirdiğini, geçmişinde hatırlamayan Azra aynaya her baktığında karşısına çıkan yabancı, kendi içindeki boşlukla birleşir.

Aynadaki Yabancı'nın yayın günü belli oldu

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme aldığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda ise; Onur Tuna, Simay Barlas, Caner Topçu, Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Sara Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alacak.

Aynadaki Yabancı'nın yayın günü belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Robbie Williams'ın ekibi rüşvet suçundan gözaltına alındı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Jennifer Lopez'den ince göndermeli Ben Affleck açıklaması
ETİKETLER
#kuruluş osman
#yeni sezon
#dizi
#simay barlas
#Aynadaki Yabancı
#Caner Topçu
#Cumartesi Yayını
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.