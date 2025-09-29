Aynadaki Yabancı'nın yayın günü belli oldu

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Aynadaki Yabancı'nın sürpriz bir kararla yayın günü değişti. Simay Barlas ve Caner Topçu'yu buluşturan Aynadaki Yabancı dizisi sürpriz bir kararla cumartesi gününe alındı.

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİNİN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aynadaki Yabancı dizisinin yayın tarihi belli oldu. Dizi bu cumartesi ekrana gelecek. 28. bölümde ekrana veda edecek olan Can Borcu’nun kalan son 2 bölümü çarşamba akşamları yayınlanacak. Bu durumda Kuruluş Orhan 15 Ekim’de yayınlanacak.

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Geçirdiği estetik operasyon sonrası beklenmedik bir komplikasyon yaşayan Azra, hafızasının bir bölümünü kaybeder. Yüzünü neden değiştirdiğini, geçmişinde hatırlamayan Azra aynaya her baktığında karşısına çıkan yabancı, kendi içindeki boşlukla birleşir.

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme aldığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda ise; Onur Tuna, Simay Barlas, Caner Topçu, Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Sara Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alacak.