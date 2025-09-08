Bereketli Topraklar dizisinin çekimleri Adana'da başladı

Sezonun en çok merak edilen yapımlarından biri olan Bereketli Topraklar dizisinin çekimleri başladı. Kamera arkasından yayınlanan görüntülerde ise Engin Akyürek'in neşeli hali dikkat çekti.

BEREKETLİ TOPRAKLAR'IN ÇEKİMLERİ ADANA'DA BAŞLADI

“Bereketli Topraklar” dizisi yeni sezonun en merak edilen dizilerinin başında geliyor. Senaryosunu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi'nin yazdığı dizi bugün sete çıktı. Bereketoğulları ve Karahanlılar arasındaki büyük savaşın ele alındığı dizide başlıca rolleri Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek paylaşıyor.

Dizinin konusu ise; Ömer Bereketoğlu (Engin Akyürek), ailesini ve topraklarını Karahanlılar’dan korumak için her zamankinden daha sert kararlar alırken; Adana’ya yeni gelen Savcı Nevin (Gülsim Ali) Ömer’in tüm planlarını alt üst eder! Ömer ve Nevin de kendilerini sarsıcı bir aşk hikayesi içinde bulacaktır ama hangi aşka teslim olacaklarını ise kader belirleyecek.