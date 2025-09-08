Menü Kapat
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Bereketli Topraklar dizisinin çekimleri Adana'da başladı

Başrolünde Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin yer aldığı Bereketli Topraklar dizisinin çekimleri Adana'da başladı. Çekimlerin kamera arkasından yayınlanan görüntüler ise büyük beğeni topladı.

Bereketli Topraklar dizisinin çekimleri Adana'da başladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 17:36

Sezonun en çok merak edilen yapımlarından biri olan dizisinin çekimleri başladı. Kamera arkasından yayınlanan görüntülerde ise 'in neşeli hali dikkat çekti.

BEREKETLİ TOPRAKLAR'IN ÇEKİMLERİ ADANA'DA BAŞLADI

“Bereketli Topraklar” yeni sezonun en merak edilen dizilerinin başında geliyor. Senaryosunu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi'nin yazdığı dizi bugün sete çıktı. Bereketoğulları ve Karahanlılar arasındaki büyük savaşın ele alındığı dizide başlıca rolleri Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek paylaşıyor.

Bereketli Topraklar dizisinin çekimleri Adana'da başladı

Dizinin konusu ise; Ömer Bereketoğlu (Engin Akyürek), ailesini ve topraklarını Karahanlılar’dan korumak için her zamankinden daha sert kararlar alırken; ’ya yeni gelen Savcı Nevin (Gülsim Ali) Ömer’in tüm planlarını alt üst eder! Ömer ve Nevin de kendilerini sarsıcı bir hikayesi içinde bulacaktır ama hangi aşka teslim olacaklarını ise kader belirleyecek.

Bereketli Topraklar dizisinin çekimleri Adana'da başladı
