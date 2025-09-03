Cennetin Çocukları dizisinde başlamadan kaos çıktı! Her şey çöpe atıldı

Yeni yayın dönemi eylül ayı itibariyle başladı. Yeni sezonda diziler yeni tanıtımlarını bir bir yayınlamaya başlarken, afiş krizleri de yaşanmaya başladı. Yeni sezonun ilk kaosu ise Cennetin Çocukları dizisinde oldu.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDE KRİZ ÇIKTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni yayın dönemi pazartesi itibariyle başladı ve peş peşe yeni diziler sezonu açıyor. Bazı yapımcılar bu krizin önünü kesmek için ikili afiş tasarlarken Kızılcık Şerbeti gibi dizilerde ise tüm oyunculara yer verildi.

Cennetin Çocukları’nda da hazırlanan afiş oyuncuların tepkisini çekti. Ana castta yer alan oyuncuların bazılarının afişte yer almaması, bazılarının da yerini beğenmemesi üzerinden afiş çöpe atıldı. Şimdi yeni afiş hazırlanacak.

CENNETİN ÇOCUKLARI, UZAK ŞEHİR DİZİSİNE RAKİP OLDU

Cennetin çocukları dizisi 15 Eylül Pazartesi günü yayın hayatına başlayacak. Böylece dizi, geçen sezona damga vuran ve reyting rekoru kıran Uzak Şehir dizisine rakip oldu.