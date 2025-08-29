Eski dostlar düşman oldu! Tuğba Melis Türk, Deniz Baysal'ı eleştiri yağmuruna tuttu

başrollerini Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin paylaşacağı Taşacak Bu Deniz dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Sezonun Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in ilk fragmanında ise Deniz Baysal'ın şivesine eleştiri yağdı.

DENİZ BAYSAL'IN ŞİVESİNE ELEŞTİRİ YAĞDI

Daha önce Sen Anlat Karadeniz dizisiyle şive konusunda alışmış olan Ulaş Tuna Astepe'nin aksine Deniz Baysal, yaptığı Karadeniz şivesiyle tepki topladı. Deniz Baysal için bazı kullanıcılar, "Keşke biraz daha çalışsaydı", "Etma da kaldım ben" gibi yorumlar yapıldı.

Deniz Baysal'ı eleştiren bir isim de Tuğba Melis Türk oldu. Bir dönem yakın arkadaş olan iki oyuncudan Tuğba Melis Türk, Deniz Baysal2ın dizideki şivesine gönderme yaparken, "O şive olmuş mu ya. Sonra bir de ahkam keserler. Max 4 bölüm" dedi.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI KİMLER?

Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük, Ava Yaman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zeynep Atılgan gibi isimlerin yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisinin çekimleri Trabzon'da gerçekleşiyor.