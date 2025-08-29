Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Eski dostlar düşman oldu! Tuğba Melis Türk, Deniz Baysal'ı eleştiri yağmuruna tuttu

Çekimleri Trabzon'da gerçekleşen Taşacak Bu Deniz dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Başrolünde Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı dizide yapılan şivelere eleştiri yağdı. Tuğba Melis Türk, bir dönem yakın arkadaşı olan Deniz Baysal'ı ise yerden yere vurdu.

Eski dostlar düşman oldu! Tuğba Melis Türk, Deniz Baysal'ı eleştiri yağmuruna tuttu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 09:45

başrollerini ile Ulaş Tuna Astepe'nin paylaşacağı Taşacak Bu Deniz dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Sezonun Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in ilk fragmanında ise Deniz Baysal'ın şivesine eleştiri yağdı.

DENİZ BAYSAL'IN ŞİVESİNE ELEŞTİRİ YAĞDI

Daha önce Sen Anlat Karadeniz dizisiyle şive konusunda alışmış olan Ulaş Tuna Astepe'nin aksine Deniz Baysal, yaptığı Karadeniz şivesiyle tepki topladı. Deniz Baysal için bazı kullanıcılar, "Keşke biraz daha çalışsaydı", "Etma da kaldım ben" gibi yorumlar yapıldı.

Eski dostlar düşman oldu! Tuğba Melis Türk, Deniz Baysal'ı eleştiri yağmuruna tuttu

Deniz Baysal'ı eleştiren bir isim de Tuğba Melis Türk oldu. Bir dönem yakın arkadaş olan iki oyuncudan Tuğba Melis Türk, Deniz Baysal2ın dizideki şivesine gönderme yaparken, "O şive olmuş mu ya. Sonra bir de ahkam keserler. Max 4 bölüm" dedi.

Eski dostlar düşman oldu! Tuğba Melis Türk, Deniz Baysal'ı eleştiri yağmuruna tuttu

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI KİMLER?

Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük, Ava Yaman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zeynep Atılgan gibi isimlerin yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisinin çekimleri Trabzon'da gerçekleşiyor.

Eski dostlar düşman oldu! Tuğba Melis Türk, Deniz Baysal'ı eleştiri yağmuruna tuttu
ETİKETLER
#deniz baysal
#Ulaş Tuna Astepe
#Taşacak Bu Deniz
#Karadeniz Dizisi
#Şive Eleştirisi
#Tuğba Melis Türk
#Medya
