Frankenstein filmi rekora koşuyor!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ünlü yönetmen Guillermo del Toro'nun Frankenstein filmi Netflix'te büyük ilgi görüyor. Film, ilk üç günde 29.1 milyon izlenmeye ulaşarak Netflix adına yılın en iyi açılışlarından birini yaptı.
120 milyon dolarlık bütçeyle çekilen Frankenstein, ilk üç gününde 29 milyon izlenme elde ederek Netflix’in haftalık film listesinde zirveye yerleşti. Böylece, Frankenstein’ı 2025 yılı içinde Netflix’te en yüksek açılış yapan beşinci film oldu.
Oyuncu kadrosunda Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz, Mia Goth, Charles Dance ve Lars Mikkelsen gibi dünyaca ünlü yıldızların bulunduğu Frankenstein, del Toro’nun uzun yıllardır sinemaya taşımak istediği bir klasikti.