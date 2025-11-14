Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Medya
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Frankenstein filmi rekora koşuyor!

Guillermo del Toro’nun Mary Shelley’nin kült romanından uyarladığı Frankenstein filmi rekor kırdı. 120 milyon dolarlık bütçeyle çekilen Frankenstein, ilk üç gününde 29 milyon izlenme elde etti.

Frankenstein filmi rekora koşuyor!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2025
16:33
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
16:36

Ünlü yönetmen Guillermo del Toro'nun Frankenstein filmi 'te büyük ilgi görüyor. Film, ilk üç günde 29.1 milyon izlenmeye ulaşarak Netflix adına yılın en iyi açılışlarından birini yaptı.

FRANKENSTEIN FİLMİ REKOR KIRDI

120 milyon dolarlık bütçeyle çekilen Frankenstein, ilk üç gününde 29 milyon izlenme elde ederek Netflix’in haftalık film listesinde zirveye yerleşti. Böylece, Frankenstein’ı 2025 yılı içinde Netflix’te en yüksek açılış yapan beşinci film oldu.

Frankenstein filmi rekora koşuyor!

FRANKENSTEIN FİLMİ OYUNCU KADROSU

Oyuncu kadrosunda Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz, Mia Goth, Charles Dance ve Lars Mikkelsen gibi dünyaca ünlü yıldızların bulunduğu Frankenstein, del Toro’nun uzun yıllardır sinemaya taşımak istediği bir klasikti.

Frankenstein filmi rekora koşuyor!
