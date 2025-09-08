Menü Kapat
 | Dilek Ulusan

Hilal Saral yeni projeye başladı! Yeni dizi Ömür Usta geliyor

Aşk'ı Memnu, Kuzey güney, Vurgun, Yüz Yıllık Mucize gibi dizilerin yönetmenliğini yapan Hilal Saral, yeni projesine başladı. Birçok başarılı projeye adım atan yönetmen Hilal Saral Ömür Usta dizisinin hazırlıklarına başladı.

08.09.2025
08.09.2025
Son olarak Leyla: Hayat… … Adalet... dizisinin yönetmenliğini yapan Hilal Saral yeni projesinin hazırlıklarına başladı. 2009 yılında yönettiği Aşk'ı Memnu dizisiyle ödüle layık görülen Hilal Saral, Ömür Usta dizisinin hazırlıklarına başladı.

HİLAL SARAL'DAN YENİ DİZİ GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu sezonun meraklı beklenen yapımlardan biri de Ömür Usta oldu. Dizide boyacılık ve tamirat yapan Ömür adlı kadının dramatik hikâyesi ekrana taşınacak. Kocası ortadan kaybolan Ömür, Tıp eğitimi alan oğlu Mete, eşi terk edince oğlu Aliş’le ortada kalan büyük oğlu büyük oğlu Cüneyt, kızı Naz ve kayınvalidesi Müzeyyen’le yoksul bir mahallede yaşamaktadır.

YENİ DİZİ ÖMÜR USTA'NIN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Ömür’ün hikâyesini ekrana taşıyacak olan dizinin yönetmeni de belli oldu. “Ömür Usta” dizisinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Hazırlıkları başlayan proje ocak ayı için planlanıyor.

HİLAL SARAL KİMDİR?

1971 doğumlu Hilal Saral, 2009 yılında yönetmenliğini üstlendiği Aşk'ı Memnu dizisiyle ödüle layık görüldü. Hilal Saral; Elveda Derken, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kara Sevda, Şahin Tepesi, Zemheri, Vurgun ve Yüz Yıllık Mucize gibi yapımların yönetmenliğini üstlendi.

