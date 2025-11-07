İddialı dizi geliyor! Taşacak Bu Deniz Yapımcısından yeni proje

Kategoriler
Sahipsizler, Kral Kaybederse ve Çarpıntı”nın ardından “Taşacak Bu Deniz”in başarısının hemen ardından yapımcıdan yeni proje müjdesi geldi.
Yapım ekibi, “A.B.İ.” dizisinden sonra ana akıma iddialı bir yapım daha kazandırmaya hazırlanıyor. Önceden “Fikriye” adıyla geliştirilen projenin yeni adı “Karakuyu” olarak belirlendi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Karakuyu”, haksızlığa uğramış bir kadının yeniden doğuş hikayesini güçlü bir anlatımla ekrana taşıyacak. Senaryosunu unutulmaz yapımlara imza atan Deniz Akçay kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturacak.