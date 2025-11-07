Menü Kapat
İddialı dizi geliyor! Taşacak Bu Deniz Yapımcısından yeni proje

Başrolünde Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe gibi isimlerin yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisinin yapımcısından iddialı bir proje daha geliyor. Taşacak Bu Deniz izlenme rekoru kırarken, yeni proje de merak uyandırdı.

Haber Merkezi
07.11.2025
Sahipsizler, Kral Kaybederse ve Çarpıntı”nın ardından “Taşacak Bu Deniz”in başarısının hemen ardından yapımcıdan yeni proje müjdesi geldi.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN ARDINDAN BİR PROJE DAHA

Yapım ekibi, “A.B.İ.” dizisinden sonra ana akıma iddialı bir yapım daha kazandırmaya hazırlanıyor. Önceden “Fikriye” adıyla geliştirilen projenin yeni adı “Karakuyu” olarak belirlendi.

İDDİALI BİR DİZİ DAHA GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Karakuyu”, haksızlığa uğramış bir kadının yeniden doğuş hikayesini güçlü bir anlatımla ekrana taşıyacak. Senaryosunu unutulmaz yapımlara imza atan Deniz Akçay kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturacak.

