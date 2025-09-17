Kıskanmak dizisinde Özgü Namal'a beğeni yağarken, Hafsanur Sancaktutan eleştirilerden kurtulamadı

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Kıskanmak dizisinin ilk bölümü ve ikinci bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi sosyal medyada gündem olurken, oyunculuklara da eleştiri yağdı.

KISKANMAK DİZİSİ İZLEYİCİDEN GEÇER NOT ALDI

Kıskanmak dizisinde Özgü Namal Seniha, Hafsanur Sancaktutan Mükerrem ve Beril Pozam ise Nalan rolüyle ekranda yer alıyor. Özgü Namal yeni stiliyle ekranda yer alırken, dizinin hikayesi de seyirciyi heyecanlandırdı.

HAFSANUR SANCAKTUTAN'IN OYUNCULUĞUNA ELEŞTİRİ YAĞDI

Özgü Namal'ın oyunculuğuna beğeni yağarken, Hafsanur Sancaktutan eleştirilerden kurtulamadı. Bazı izleyiciler, Kıskanmak dizisinde Mükerem rolüyle yer alan Hafsanur Sancaktutan'ın özellikle havuzdan çıktığı sahnede eleştiri yağmuruna tutarken, bazıları ise

KUBİLAY AKA'DAN HAFSANUR SANCAKTUTAN'A DESTEK

Kubilay Aka bu akşam ilk bölümü ekrana gelen Kıskanmak dizisinin Mükerrem’i, nişanlısı Hafsanur Sancaktutan’a ve rol arkadaşlarına yaptığı paylaşımla böyle destek oldu. Kubilay Aka, “Hoşgeldin Mükerrem… Yolu açık, izleyeni bol olsun. Başarılar baylar Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı…” dedi.