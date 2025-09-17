Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Medya
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Kıskanmak dizisinde Özgü Namal'a beğeni yağarken, Hafsanur Sancaktutan eleştirilerden kurtulamadı

Kıskanmak dizisinin ilk bölümü dün akşam yayınlandı. Dizi ilk bölümüyle büyük ilgi görürken, oyunculuklara da zaman zaman eleştiri yağdı. Özgü Namal'ın oyunculuğuna övgü yağarken, Hafsanur Sancaktutan ise eleştiri oklarının hedefi oldu.

Kıskanmak dizisinde Özgü Namal'a beğeni yağarken, Hafsanur Sancaktutan eleştirilerden kurtulamadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 09:32

, , ve gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Kıskanmak dizisinin ilk bölümü ve ikinci bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi sosyal medyada gündem olurken, oyunculuklara da eleştiri yağdı.

KISKANMAK DİZİSİ İZLEYİCİDEN GEÇER NOT ALDI

Kıskanmak dizisinde Özgü Namal Seniha, Hafsanur Sancaktutan Mükerrem ve Beril Pozam ise Nalan rolüyle ekranda yer alıyor. Özgü Namal yeni stiliyle ekranda yer alırken, dizinin hikayesi de seyirciyi heyecanlandırdı.

Kıskanmak dizisinde Özgü Namal'a beğeni yağarken, Hafsanur Sancaktutan eleştirilerden kurtulamadı

HAFSANUR SANCAKTUTAN'IN OYUNCULUĞUNA ELEŞTİRİ YAĞDI

Özgü Namal'ın oyunculuğuna beğeni yağarken, Hafsanur Sancaktutan eleştirilerden kurtulamadı. Bazı izleyiciler, Kıskanmak dizisinde Mükerem rolüyle yer alan Hafsanur Sancaktutan'ın özellikle havuzdan çıktığı sahnede eleştiri yağmuruna tutarken, bazıları ise

Kıskanmak dizisinde Özgü Namal'a beğeni yağarken, Hafsanur Sancaktutan eleştirilerden kurtulamadı

KUBİLAY AKA'DAN HAFSANUR SANCAKTUTAN'A DESTEK

Kubilay Aka bu akşam ilk bölümü ekrana gelen Kıskanmak dizisinin Mükerrem’i, nişanlısı Hafsanur Sancaktutan’a ve rol arkadaşlarına yaptığı paylaşımla böyle destek oldu. Kubilay Aka, “Hoşgeldin Mükerrem… Yolu açık, izleyeni bol olsun. Başarılar baylar Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı…” dedi.

Kıskanmak dizisinde Özgü Namal'a beğeni yağarken, Hafsanur Sancaktutan eleştirilerden kurtulamadı
ETİKETLER
#hafsanur sancaktutan
#özgü namal
#selahattin paşalı
#mehmet günsür
#Kıskanmak
#Medya
TGRT Haber
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.