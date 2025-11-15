Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti'nde kaos bitmiyor! Doğukan Güngör'ün son set gününde Sıla Türkoğlu'nu görmezden geldiği anlar ortaya çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin son yayınlanan bölümünde Sıla Türkoğlu, Ece İrtem, Emrah Altıntoprak ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kadrodan ayrıldı. Ayrılan oyuncular, Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Feyza Civelek'i takipten çıkarken, Sıla Türkoğlu'nun partneri Doğukan Güngör hamlesi dikkat çekti. Son set gününde tüm oyuncular birbirleriyle vedalaşırken, Doğukan Güngör ile Sıla Türkoğlu'nun birbirlerini görmezden geldiği anlar ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 15:56

ile Emrah Altıntoprak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılır ayrılmaz 'i takipten çıktı. Setin son set gününde yayınlanan videoda ise birbirleriyle vedalaşan oyunculardan Sıla Türkoğlu ve 'ün birbirine selam vermemesi dikkat çekti.

SILA TÜRKOĞLU'NU TAKİPTEN ÇIKTI, DOĞUKAN GÜNGÖR'DEN İMALI PAYLAŞIM GELDİ

Kızılcık Şerbeti setinde kaos dinmek bilmiyor. Sıla Türkoğlu diziye veda eder etmez Feyza Civelek ve Doğukan Güngör'ü takipten çıkmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nde kaos bitmiyor! Doğukan Güngör'ün son set gününde Sıla Türkoğlu'nu görmezden geldiği anlar ortaya çıktı

Doğukan Güngör ise Sıla Türkoğlu'nun kendisini takipten çıkmasının ardından imalı bir paylaşımda bulundu. Doğukan Güngör, "Hayat şaşırmamayı, herkesi kendim gibi sanmamayı öğretti" dedi.

Kızılcık Şerbeti'nde kaos bitmiyor! Doğukan Güngör'ün son set gününde Sıla Türkoğlu'nu görmezden geldiği anlar ortaya çıktı

SILA TÜRKOĞLU İLE DOĞUKAN GÜNGÖR BİRBİRİNİ GÖRMEZDEN GELDİ

Son olarak ise Kızılcık Şerbeti'nin son set gününden bir video yayınlandı. Diziden ayrılan oyunculara veda edilen videoda Doğukan Güngör'ün Sıla Türkoğlu'na veda etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Kızılcık Şerbeti'nde kaos bitmiyor! Doğukan Güngör'ün son set gününde Sıla Türkoğlu'nu görmezden geldiği anlar ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bir oyuncu ile futbolcu aşkı daha! Emirhan İlkhan ve Doğa Bayram'dan ilk paylaşım geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ünlü oyuncu John Beam üniversite kampüsünde öldürüldü
ETİKETLER
#feyza civelek
#sıla türkoğlu
#Doğukan Güngör
#Kızılcık Şerbeti
#Dizi Kaosu
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.