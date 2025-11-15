Kızılcık Şerbeti'nde kaos bitmiyor! Doğukan Güngör'ün son set gününde Sıla Türkoğlu'nu görmezden geldiği anlar ortaya çıktı

Sıla Türkoğlu ile Emrah Altıntoprak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılır ayrılmaz Feyza Civelek'i takipten çıktı. Setin son set gününde yayınlanan videoda ise birbirleriyle vedalaşan oyunculardan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün birbirine selam vermemesi dikkat çekti.

SILA TÜRKOĞLU'NU TAKİPTEN ÇIKTI, DOĞUKAN GÜNGÖR'DEN İMALI PAYLAŞIM GELDİ

Kızılcık Şerbeti setinde kaos dinmek bilmiyor. Sıla Türkoğlu diziye veda eder etmez Feyza Civelek ve Doğukan Güngör'ü takipten çıkmıştı.

Doğukan Güngör ise Sıla Türkoğlu'nun kendisini takipten çıkmasının ardından imalı bir paylaşımda bulundu. Doğukan Güngör, "Hayat şaşırmamayı, herkesi kendim gibi sanmamayı öğretti" dedi.

SILA TÜRKOĞLU İLE DOĞUKAN GÜNGÖR BİRBİRİNİ GÖRMEZDEN GELDİ

Son olarak ise Kızılcık Şerbeti'nin son set gününden bir video yayınlandı. Diziden ayrılan oyunculara veda edilen videoda Doğukan Güngör'ün Sıla Türkoğlu'na veda etmemesi dikkatlerden kaçmadı.