Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Kuruluş Osman'dan ayrılan Burak Özçivit'in yeni projesi! Kariyerinde bir ilk

Kuruluş Osman dizisinden ayrılan Burak Özçivit, yeni projesine başlıyor. Geçtiğimiz günlerde eski rol arkadaşı Çağrı Şensoy ile görüntülenen Burak Özçivit, tek kişilik oyunla seyircisinin karşısına çıkacak.

Kuruluş Osman'dan ayrılan Burak Özçivit'in yeni projesi! Kariyerinde bir ilk
15.11.2025
15.11.2025
saat ikonu 14:58

Uzun süredir rol aldığı Kuruluş Osman dizisinde ayrılan , sürpriz projeyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ana akım için birçok projeden teklif alan Burak Özçivit, kararını tiyatrodan yana kullandı.

BURAK ÖZÇİVİT'TEN YENİ PROJE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Çağrı Şensoy ile birlikte görüntülenen Burak Özçivit sürpriz bir projesi olduğunu ve provadan çıktıklarını açıklamıştı. Projenin detayları ortaya çıktı.

Kuruluş Osman'dan ayrılan Burak Özçivit'in yeni projesi! Kariyerinde bir ilk

BURAK ÖZÇİVİT'İN KARİYERİNDE BİR İLK

Geçtiğimiz günlerde Çağrı Şensoy ile birlikte görüntülenen Özçivit sürpriz bir projesi olduğunu ve provadan çıktıklarını açıklamıştı. Başarılı oyuncunun uzun süredir “sürpriz proje” olarak anılan çalışmasının, büyük bir emek ve heyecanla hazırladığı tek kişilik oyunu “İstanbul’un En Güzel Kızı” olduğu öğrenildi.

Kuruluş Osman'dan ayrılan Burak Özçivit'in yeni projesi! Kariyerinde bir ilk

ÇAĞRI ŞENSOY YÖNETMEN OLDU

Oyunun yönetmen koltuğuna Çağrı Şensoy otururken metnini ise usta isim Levent Tülek kaleme aldı. Uzun süredir proje üzerinde çalışan başarılı oyuncu, oyunda bir araba tamircisi olan Oki karakterini oynayacak.

Kuruluş Osman'dan ayrılan Burak Özçivit'in yeni projesi! Kariyerinde bir ilk
