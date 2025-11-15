Kuruluş Osman'dan ayrılan Burak Özçivit'in yeni projesi! Kariyerinde bir ilk

Uzun süredir rol aldığı Kuruluş Osman dizisinde ayrılan Burak Özçivit, sürpriz projeyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ana akım için birçok projeden teklif alan Burak Özçivit, kararını tiyatrodan yana kullandı.

BURAK ÖZÇİVİT'TEN YENİ PROJE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Çağrı Şensoy ile birlikte görüntülenen Burak Özçivit sürpriz bir projesi olduğunu ve provadan çıktıklarını açıklamıştı. Projenin detayları ortaya çıktı.

BURAK ÖZÇİVİT'İN KARİYERİNDE BİR İLK

Geçtiğimiz günlerde Çağrı Şensoy ile birlikte görüntülenen Özçivit sürpriz bir projesi olduğunu ve provadan çıktıklarını açıklamıştı. Başarılı oyuncunun uzun süredir “sürpriz proje” olarak anılan çalışmasının, büyük bir emek ve heyecanla hazırladığı tek kişilik tiyatro oyunu “İstanbul’un En Güzel Kızı” olduğu öğrenildi.

ÇAĞRI ŞENSOY YÖNETMEN OLDU

Oyunun yönetmen koltuğuna Çağrı Şensoy otururken metnini ise usta isim Levent Tülek kaleme aldı. Uzun süredir proje üzerinde çalışan başarılı oyuncu, oyunda bir araba tamircisi olan Oki karakterini oynayacak.