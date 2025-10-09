Survivor'da format değişiyor! Acun Ilıcalı hem yeni kuralları açıkladı hem de Bayhan hakkında konuştu

Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sunuculuğunu üstlendiği Gel Konuşalım programına konuk olan Acun Ilıcalı, hem özel hayatıyla hem de hem de yeni sezonu merakla beklenen Survivor yarışması hakkında tüyolar verdi.

ACUN ILICALI, BAYHAN HAKKINDA KONUŞTU

Survivor 2026 sezonunun açıklanan ilk yarışmacısı şarkıcı Bayhan oldu. Acun Ilıcalı katıldığı programda Bayhan hakkında konuştu ve "Bayhan çok önemli bizim için. Ne zamandır popüler aynı zamanda sevilen ve bir şekilde Türkiye’de konuşulan ünlü getirmiyorduk. Bu sene orada biraz değişiklik yaptık. Devamı da var zaten. Güzel bir kadro. Ama işin içine gönüllüleri de sokacağız. Bugün castingim var" dedi.

NEFİSE KARATAY SURVIVOR'A MI KATILACAK?

Geçtiğimiz sezonda da Survivor'da yarışan Nefise Karatay'ın son paylaşımı kafaları karıştırdı. Sosyal medya hesabından uçakla emojisi koyan Nefise Karatay'ın bu sezonda da Survivor'da olacağı iddia edildi.

SURVIVOR'A YENİ FORMAT GELDİ!

Acun Ilıcalı Gel Konuşalım programında bu seneki Survivor için tüm yarışmacılarla bizzat kendisinin görüştüğünü belirterek "Bu sene Survivor’a 200 binin üzerinde başvuru yapıldı! Bu yıl ilk elemelerden geçen yarışmacı adayları ile birebir ben görüşeceğim.'" dedi. İkinci ünlü yarışmacının belli olduğunu ancak açıklamayacağını da belirtti.