17°
Survivor'da format değişiyor! Acun Ilıcalı hem yeni kuralları açıkladı hem de Bayhan hakkında konuştu

Acun Ilıcalı konuk olduğu programda yeni sezon Survivor yarışmasıyla ilgili konuştu. Geçtiğimiz yıl Gassal dizisiyle çok konuşulan Bayhan'ın yarışmaya renk katacağını belirten Acun Ilıcalı, Survivor'da format değişikliğinin de olacağını belirtti.

Survivor'da format değişiyor! Acun Ilıcalı hem yeni kuralları açıkladı hem de Bayhan hakkında konuştu
Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sunuculuğunu üstlendiği Gel Konuşalım programına konuk olan , hem özel hayatıyla hem de hem de yeni sezonu merakla beklenen Survivor yarışması hakkında tüyolar verdi.

ACUN ILICALI, BAYHAN HAKKINDA KONUŞTU

Survivor 2026 sezonunun açıklanan ilk yarışmacısı şarkıcı Bayhan oldu. Acun Ilıcalı katıldığı programda Bayhan hakkında konuştu ve "Bayhan çok önemli bizim için. Ne zamandır popüler aynı zamanda sevilen ve bir şekilde Türkiye’de konuşulan ünlü getirmiyorduk. Bu sene orada biraz değişiklik yaptık. Devamı da var zaten. Güzel bir kadro. Ama işin içine gönüllüleri de sokacağız. Bugün castingim var" dedi.

Survivor'da format değişiyor! Acun Ilıcalı hem yeni kuralları açıkladı hem de Bayhan hakkında konuştu

NEFİSE KARATAY SURVIVOR'A MI KATILACAK?

Geçtiğimiz sezonda da Survivor'da yarışan 'ın son paylaşımı kafaları karıştırdı. Sosyal medya hesabından uçakla emojisi koyan Nefise Karatay'ın bu sezonda da Survivor'da olacağı iddia edildi.

Survivor'da format değişiyor! Acun Ilıcalı hem yeni kuralları açıkladı hem de Bayhan hakkında konuştu

SURVIVOR'A YENİ FORMAT GELDİ!

Acun Ilıcalı Gel Konuşalım programında bu seneki Survivor için tüm yarışmacılarla bizzat kendisinin görüştüğünü belirterek "Bu sene Survivor’a 200 binin üzerinde başvuru yapıldı! Bu yıl ilk elemelerden geçen yarışmacı adayları ile birebir ben görüşeceğim.'" dedi. İkinci ünlü yarışmacının belli olduğunu ancak açıklamayacağını da belirtti.

Survivor'da format değişiyor! Acun Ilıcalı hem yeni kuralları açıkladı hem de Bayhan hakkında konuştu
