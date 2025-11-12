Taşacak Bu Deniz'e İlve geliyor! Berna Koraltürk çekimlere başladı

Son olarak 5. bölümü yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi izlenme rekoru kırıyor. Trabzon'da çekimleri devam eden diziye yeni bir oyuncu katıldı. Cuma günü yeni bölümleri yayınlanacak diziye Berna Koraltürk katıldı.

TAŞACAK BU DENİZ'İN KADROSU GENİŞLİYOR

Taşacak Bu Deniz dizisi kısa sürede fenomen oldu. Her bölümü sosyal medyayı sallayan diziye yeni oyuncu katıldı. Baba Candır dizisiyle popüler olan 36 yaşındaki Beral Koraltürk diziye dahil oldu.

BERNA KORALTÜRK'ÜN TAŞACAK BU DENİZ'DEKİ ROLÜ NE?

Baba Candır, Vurgun ve Nalan gibi yapımlarda rol alan Berna Koraltürk, Taşacak Bu Deniz dizisinin çekimlerinde görüldü. Koçari konağındaki çekimlerde ortaya çıkan Beral Koraltürk'ün diziye hangi rolle dahil olduğu merak konusu oldu.

Sosyal medyada Berna Koraltürk'ün Gezep'in ikizi İlve ya da Eleni'nin sahte annesi olacağı konuşuluyor.