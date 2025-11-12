Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Taşacak Bu Deniz'e İlve geliyor! Berna Koraltürk çekimlere başladı

Başrolünde Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman gibi isimlerin yer aldığı Taşacak Bu Deniz, her hafta sosyal medyayı sallıyor. Dizinin yeni bölümlerine ise Berna Koraltürk katıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Taşacak Bu Deniz'e İlve geliyor! Berna Koraltürk çekimlere başladı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 11:48

Son olarak 5. bölümü yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi izlenme rekoru kırıyor. 'da çekimleri devam eden diziye yeni bir oyuncu katıldı. Cuma günü yeni bölümleri yayınlanacak diziye Berna Koraltürk katıldı.

TAŞACAK BU DENİZ'İN KADROSU GENİŞLİYOR

Taşacak Bu Deniz dizisi kısa sürede fenomen oldu. Her bölümü sosyal medyayı sallayan diziye yeni oyuncu katıldı. Baba Candır dizisiyle popüler olan 36 yaşındaki Beral Koraltürk diziye dahil oldu.

Taşacak Bu Deniz'e İlve geliyor! Berna Koraltürk çekimlere başladı

BERNA KORALTÜRK'ÜN TAŞACAK BU DENİZ'DEKİ ROLÜ NE?

Baba Candır, Vurgun ve Nalan gibi yapımlarda rol alan Berna Koraltürk, Taşacak Bu Deniz dizisinin çekimlerinde görüldü. Koçari konağındaki çekimlerde ortaya çıkan Beral Koraltürk'ün diziye hangi rolle dahil olduğu merak konusu oldu.

Taşacak Bu Deniz'e İlve geliyor! Berna Koraltürk çekimlere başladı

Sosyal medyada Berna Koraltürk'ün Gezep'in ikizi İlve ya da Eleni'nin sahte annesi olacağı konuşuluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gül Sunal trafikte İzzet Günay ile karşılaştı1 Duygusal diyaloğa yorum yağdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bülent Ersoy'a özel hizmet! Görevlinin yemek yedirdiği anlar Bahar Candan'ın kamerasına takıldı

Sıkça Sorulan Sorular

BERNA KORALTÜRK KİMDİR?
7 Haziran 1989 doğumlu Berna Koraltürk, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Moda ve Tekstil Bölümünden mezundur. Bizim Yenge, Dedemin Dolabı, Her Sevda Bir Veda, Ah İstanbul, Ah Neriman, İşler Güçler, Aşkımız Yeter gibi dizilerde rol almıştır
ETİKETLER
#trabzon
#diziler
#yeni bölüm
#Taşacak Bu Deniz
#Berna Koraltürk
#Set Gözlemleri
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.