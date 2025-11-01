Menü Kapat
19°
Veliaht'ın Timur'u Akın Akınözü'nün kazancı gündem oldu!

Hercai dizisiyle popüler olan oyuncu Akın Akınözü, şimdilerde ise Veliaht dizisiyle adından söz ettiriyor. Serra Arıtürk ile başrolü paylaşan Akın Akınözü'nün bölüm başı kazancı ise dudak uçuklattı.

Veliaht'ın Timur'u Akın Akınözü'nün kazancı gündem oldu!
Tuzak, Kaderimin Oyunu, Hercai ve Arkadaşlar İyidir gibi dizilerle popüler olan , yeni dizisi Veliaht ile konuşulmaya devam ediyor. Serra Arıtürk ile başrolü paylaşan Akın Akınözü, kazancıyla dikkat çekerken, diğer erkek oyuncularının gerisinde kaldı.

AKIN AKINÖZÜ'NÜN BÖLÜM BAŞI ALDIĞI ÜCRET ORTAYA ÇIKTI

Son yıllarda annesini kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan Akın Akınözü, Veliaht dizisiyle uzun bir aranın ardından ekrana döndü. Oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü ismin diziden aldığı ortaya çıktı.

Veliaht'ın Timur'u Akın Akınözü'nün kazancı gündem oldu!

Serra Arıtürk ile başrolü paylaşan Akın Akınözü, fenomen diziden bölüm başına 1,5 milyon TL kazanıyor. Akınözü'nün partneri Arıtürk ise diziden bölüm başına 750 bin TL alıyor.

Veliaht'ın Timur'u Akın Akınözü'nün kazancı gündem oldu!

EN FAZLA KAZANAN OYUNCU KENAN İMİRZALIOĞLU OLDU

Oyuncuların bölüm başı aldıkları ücretler dikkat çekerken, zirvede yer aldı. Kenan İmirzalıoğlu bölüm başı 4,5 milyon TL kazanacak. Aynı dizideki diğer başrol oyuncusu ise 2,5 milyon TL kazanacak.

Veliaht'ın Timur'u Akın Akınözü'nün kazancı gündem oldu!
Sıkça Sorulan Sorular

AKIN AKINÖZÜ KAÇ YAŞINDA?
22 Eylül 1990 Ankara doğumlu Akın Akınözü, 2015 yılından beri Türk televizyon dizilerinde rol alır. Hercai, Kaderimin Oyunu, Tuzak dizilerindeki rolleri ile Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Latin Amerika ülkeleri ve Rusya'da tanınmıştır.
