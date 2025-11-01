Veliaht'ın Timur'u Akın Akınözü'nün kazancı gündem oldu!

Tuzak, Kaderimin Oyunu, Hercai ve Arkadaşlar İyidir gibi dizilerle popüler olan Akın Akınözü, yeni dizisi Veliaht ile konuşulmaya devam ediyor. Serra Arıtürk ile başrolü paylaşan Akın Akınözü, kazancıyla dikkat çekerken, diğer erkek oyuncularının gerisinde kaldı.

AKIN AKINÖZÜ'NÜN BÖLÜM BAŞI ALDIĞI ÜCRET ORTAYA ÇIKTI

Son yıllarda annesini kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan Akın Akınözü, Veliaht dizisiyle uzun bir aranın ardından ekrana döndü. Oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü ismin diziden aldığı ücret ortaya çıktı.

Serra Arıtürk ile başrolü paylaşan Akın Akınözü, fenomen diziden bölüm başına 1,5 milyon TL kazanıyor. Akınözü'nün partneri Arıtürk ise diziden bölüm başına 750 bin TL alıyor.

EN FAZLA KAZANAN OYUNCU KENAN İMİRZALIOĞLU OLDU

Oyuncuların bölüm başı aldıkları ücretler dikkat çekerken, zirvede Kenan İmirzalıoğlu yer aldı. Kenan İmirzalıoğlu bölüm başı 4,5 milyon TL kazanacak. Aynı dizideki diğer başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu ise 2,5 milyon TL kazanacak.