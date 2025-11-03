Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yıllar sonra sinemaya dönen Faruk Peker, yapımcısıyla mahkemelik oldu! "Hakkımı helal etmiyorum"

Müjde Ar ile rol aldığı İffet filmindeki Cemil karakteriyle popüler olan usta oyuncu Faruk Peker yıllar sonra sinemaya döndü. Mitoloji Mafyası'nda rol alan Faruk Peker, filmin yapımcısı Hayri Aslan'a tepki göstererek; "Mahkemelik olacağız" dedi.

Yıllar sonra sinemaya dönen Faruk Peker, yapımcısıyla mahkemelik oldu!
Şahmaran, İffet, Berivan, Zehirli Çiçek gibi yapımlarda rol alan Yeşilçam oyuncusu Faruk Peker, uzun bir aranın ardından tekrar sinemaya döndü. İffet dizisindeki Cemil karakteriyle beğeni toplayan oyuncu yeni filmi Mitoloji Mafyası'nın yapımcısıyla mahkemelik oldu.

17 YIL SONRA SİNEMAYA DÖNEN FARUK PEKER KÜPLERE BİNDİ

Faruk Peker; Coşkun Göğen, Mustafa Üstündağ, İlker Aksum, Yeşim Salkım, Eray Özbal, Nuri Alço ve Aslı Bekiroğlu'nun rol aldığı 'Mitoloji Mafyası' adlı sinema filminde kamera karşısına geçti. 17 yıl sonra sinemada yer alan Faruk Peker, filmin afişinde fotoğrafına yer verilmeyince filmin yapımcısı Hayri Aslan'a büyük tepki gösterdi.

Yıllar sonra sinemaya dönen Faruk Peker, yapımcısıyla mahkemelik oldu! "Hakkımı helal etmiyorum"

YouTube kanalından sitemini dile getiren Faruk Peker; "Coşkun'un fotoğrafını kocaman koymuşlar. Tecavüzcü Coşkun'dan aşağı düşmüşüm. Onun figüranı olmuşu. Nuri Alço da rol almış. Bana söyleselerdi ben o filmde rol mu alırdım? Coşkun'u 1975'ten beri tanırım. Senaryosunu kendi yazdığım ve başrolünü oynadığım filmde ona rol verdim. Bu adamın adını benim ismimin üzerine yazmışlar bir de fotoğrafımı da afişten çıkarmışlar" dedi.

Yıllar sonra sinemaya dönen Faruk Peker, yapımcısıyla mahkemelik oldu! "Hakkımı helal etmiyorum"

"HEPSİNİN TOPLAM KARİYERİ YANIMA YAKLAŞAMAZ"

Hakkını helal etmediğini belirten Faruk Peker, "Ben hayatımda jönden başka bir şey oynamadım. İsviçre - ABD yapımı 'The Favorite' filminde Murray Abraham ile oynadım. 'Mitoloji Mafyası' filmindeki bütün kadroya bakın, hepsini toplayın benim özgeçmişimi tutmuyor. Bana verilen sözler tutulmadı. Mahkemelik olacağız. Sen benim 48 yıllık yatırımıma nasıl böyle bir hakaret edersin. Terbiyesiz. Sana hakkımı helal etmiyorum. O inşallah sana bir lira kazandırmayacak. Seni Allah'a havale ediyorum. Uykularını uyuyama inşallah. Bir tek sahne oynamam için, 'Allah aşkına' diyerek, ısrar ettiniz, özel arabalar tuttunuz rol almam için. 'İffet' filmindeki araba sahnesinin benzerini çekeceğimiz için yapımcı arkadaş bir de Müjde Ar'ı aramış, icazet istemiş. Çok güvendiğin oyuncu kadron var ya sonunda ben göreceğim filmin gişesini. Sen o filmdeki bütün oyuncuların özgeçmişini toplamını benimkinin yanına yaz. Eğer tutuyorsa ben haksızım. Beni bu durumlara düşürdün, aldattın" ifadelerini kullandı.

Yıllar sonra sinemaya dönen Faruk Peker, yapımcısıyla mahkemelik oldu! "Hakkımı helal etmiyorum"
Sıkça Sorulan Sorular

FARUK PEKER KİMDİR?
1 Ocak 1956 doğumlu Faruk Peker, İlk kez 1977'de Yılmaz Duru'nun Kükreyen Aslan adlı sinema filmi için kamera karşısına geçti.
